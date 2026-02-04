Đột biến tại công ty nhà Cường Đôla, chuyện gì đang diễn ra vậy?

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG – mã chứng khoán: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025 với bức tranh kinh doanh nhiều biến động. Trong quý này, doanh thu thuần của doanh nghiệp chỉ đạt hơn 119 tỷ đồng, giảm tới 76% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu chủ yếu đến từ mảng bán điện, trong khi doanh thu bất động sản gần như sụt giảm mạnh.

Dù doanh thu lao dốc, Quốc Cường Gia Lai vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 137 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Nguyên nhân chính đến từ khoản doanh thu tài chính tăng đột biến, đạt hơn 195 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước gần như không đáng kể.

Khoản lợi nhuận này được cho là đến từ hoạt động thanh lý các khoản đầu tư, dù báo cáo không thuyết minh chi tiết. Trước đó, doanh nghiệp từng công bố kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Xây dựng – Kinh doanh nhà Phạm Gia và Công ty Bất động sản Hiệp Phúc, với tổng giá trị ghi sổ hơn 269 tỷ đồng tính đến cuối quý 3/2025.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của công ty giảm mạnh 68,1%, xuống còn hơn 50 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng hơn 171%, lên 30,15 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm mạnh 83,4%, còn chưa đến 7 tỷ đồng. Nhờ khoản thu tài chính đột biến trong quý 4, lũy kế cả năm 2025, Quốc Cường Gia Lai vẫn đạt lợi nhuận sau thuế hơn 171 tỷ đồng, dù doanh thu cả năm sụt giảm đáng kể.

So với kế hoạch năm đặt ra từ đầu năm 2025, với doanh thu 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành khoảng 24% mục tiêu doanh thu và 70% chỉ tiêu lợi nhuận.

Dự án Central Premium của Quốc Cường Gia Lai. Nguồn: QCG

Về dòng tiền, trong quý 4/2025, Quốc Cường Gia Lai đã thanh toán thêm 100 tỷ đồng cho CTCP Đầu tư Sunny Island – doanh nghiệp có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nâng tổng số tiền đã trả lên 1.200 tỷ đồng. Dư nợ còn lại tại thời điểm cuối năm là 1.682 tỷ đồng.

Để có dòng tiền trả nợ, ngoài bán vốn 2 công ty con, công ty liên kết, Quốc Cường Gia Lai sẽ hợp tác, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản với các nhà đầu tư có năng lực.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai đạt 8.743,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 5.403 tỷ đồng (61,8% tổng tài sản). Tiếp đến là hàng tồn kho 1.270,7 tỷ đồng, chiếm 14,5% tổng tài sản. Tài sản cố định gần 944 tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng tài sản và các khoản phải thu ngắn hạn hơn 814 tỷ đồng, chiếm 9,3% tổng tài sản.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính cho thấy mối liên hệ tài chính chặt chẽ giữa doanh nghiệp và gia đình cựu lãnh đạo. Tại thời điểm cuối năm, bà Nguyễn Thị Như Loan – nguyên Tổng giám đốc công ty – vẫn cho công ty mượn gần 410 triệu đồng và được ghi nhận khoản phải trả tiền thuê văn phòng 600 triệu đồng. Ngược lại, bà Loan cũng đang nợ Quốc Cường Gia Lai 11 tỷ đồng, được hạch toán vào khoản phải thu ngắn hạn khác.

Ngoài ra, con gái và con rể bà Loan là bà Nguyễn Ngọc Huyền My và ông Lầu Đức Duy cho công ty vay tổng cộng 444,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quốc Cường (Cường Đôla) – Tổng giám đốc đương nhiệm – cũng cho doanh nghiệp vay thêm 30 tỷ đồng.

Tác giả: Pha Lê

Nguồn tin: Nhịp sống Thị trường