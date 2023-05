Đàm Thu Trang tức giận khi người lạ giả mạo tài khoản MXH đăng hình Cường Đôla và con gái, bán hàng

Mạng xã hội phổ biến rộng rãi là nơi để mọi người lưu giữ những bức hình, khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình, vợ chồng và con cái. Tuy nhiên song song bên cạnh đó cũng có nhiều mối nguy hiểm khôn lườn.

Mới đây, cựu người mẫu Đàm Thu Trang hiếm hoi lên tiếng đính chính việc tài khoản mạng xã hội có tên của cô và chồng đăng kèm hình ảnh con gái được sử dụng tràn lan. Cụ thể, bà xã doanh nhân phố núi cho biết, có hai tài khoản Tik Tok mang tên Quốc Cường Gia Lai và Đàm Thu Trang hoạt động được một thời gian khá dài, ở đó đăng tải hình ảnh chủ yếu là về con gái của cô và con trai của Cường Đôla, đó là những khoảnh khắc trong cuộc sống đời thường được cả hai đã từng đăng tải trên facebook và tài khoản này đăng tải lại.

Hiện hai tài khoản này có hơn 51 nghìn người và hơn 6 nghìn người theo dõi, bình luận mỗi ngày. Tuy nhiên Đàm Thu Trang khẳng định đây không phải là tài khoản do chính vợ chồng cô lập ra và đăng tải hình ảnh các con. Điều đáng nói là người lập ra tài khoản này lấy danh nghĩa vợ chồng cô để trả lời mọi người. Chính vì thế cô bày tỏ sự tức giận, đồng thời lên tiếng đính chính để tránh những điều không mong muốn xảy ra.

"Vì nhiều bạn inbox hỏi quá nên hôm nay mình up status này :

Trang và anh Cường không có bất kỳ tài khoản nào trên nền tảng tiktok. Do vậy, đây là những tài khoản ảo do người khác tạo nên, lấy clip của 2 vợ chồng để up lại và trả lời mọi người trên cương vị của Trang và a Cường.

Không biết người cố tình tạo 2 tài khoản tiktok về Trang và anh Cường để đạt mục đích gì? Nên Trang up status này để mọi người biết và tránh những hiểu lầm không đáng có. Cảm ơn cả nhà.

Khi Đàm Thu Trang lên tiếng, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi biết được sự thật đây không phải là tài khoản mạng xã hội của gia đình Đàm Thu Trang vì mọi thứ trông như thật, thậm chí trang mạng xã hội này còn kinh doanh, buôn bán dưới danh nghĩa của gia đình. Ai nấy đều khuyên Đàm Thu Trang nên báo cáo để có thể xóa trang mạng xã hội này, tránh gây ảnh hưởng tới gia đình cô, đặc biệt nhất là bé Suchin và bé Subeo vì hình ảnh của hai nhóc tỳ xuất hiện rất nhiều trên tài khoản mạng xã hội này.

Được biết hầu hết các hình ảnh và video về bé Suchin, Subeo đều được lấy lại từ facebook của Đàm Thu Trang và Cường Đôla, hai anh em này là cặp nhóc tỳ hot nhất nhì showbiz và được mọi người yêu mến rất nhiều. Thậm chí những đoạn video Cường Đôla chơi và chăm sóc các con đã thu hút từ 1-3 triệu lượt xem. Từ đó có thể thấy sức ảnh hưởng của bố con nhà Cường Đôla với những người dùng mạng xã hội là rất lớn. Do đó có nhiều người lạ đã lấy đó để nhằm trục lợi cho bản thân, và gia đình Cường Đôla không hài lòng về điều đó. Trên thực tế việc đăng tải hình ảnh, video về gia đình, trẻ em lên mạng xã hội bên cạnh những điểm tốt giúp lưu giữ kỉ niệm, chia sẻ hành trình lớn lên bên con... của các bậc cha mẹ thì cũng mang nhiều bất cập cho trẻ nhỏ. Một số đối tượng có ý đồ xấu hơn có thể làm hại đến trẻ bằng những hình ảnh, thông tin mà cha mẹ vô tình cung cấp trên mạng xã hội. Chính vì thế, ba mẹ nên cẩn trọng hơn trong việc chia sẻ những gì liên quan đến con cái. Đặc biệt 7 bức ảnh cha mẹ không bao giờ nên chia sẻ rộng rãi để bảo vệ con. 1. Ảnh con đang tắm Bất kỳ hình ảnh nào lộ phần nhạy cảm hoặc bé trần truồng, như lúc đang tắm rửa, đều không nên đăng lên mạng xã hội. Rất nhiều cha mẹ nghĩ đó là khoảnh khắc đáng yêu của trẻ, thậm chí có nhiều bà mẹ có con trai muốn khoe "vật báu" của con. Tuy nhiên, bạn không thể biết được hình con mình sẽ bị đem ra làm gì nếu những người xấu nhìn thấy, kinh khủng nhất là bị đăng tải lại trên các trang web khiêu dâm dành cho những kẻ ấu dâm. 2. Khi con bị ốm hoặc bị thương Là cha mẹ, trách nhiệm của chúng ta là phải bảo vệ con, kể cả hình ảnh của con. Hãy tự hỏi mình câu hỏi này: Bạn có muốn một người nào đó đăng ảnh của bạn trong khi bạn đang cảm thấy tệ hại, xấu xí, ốm yếu? Chắc chắn là không. 3. Ảnh bêu xấu con Nhiều khi chỉ là vui đùa nhưng điều này có thể tác động đến trẻ trong ngắn hạn và dài hạn. Không chỉ hủy hoại lòng tin giữa cha mẹ và con cái, nó có thể gây ra căng thẳng, trầm cảm và lo lắng khi trẻ bị nhiều người trêu chọc. 4. Ảnh trẻ đi vệ sinh Nếu có ảnh bé ngồi bô, đi vệ sinh thì tốt nhất nên giữ cho riêng mình. Hãy nhớ rằng, với mạng internet, bất cứ điều gì bạn chia sẻ trực tuyến đều sẽ tồn tại mãi. Bạn có thực sự nghĩ rằng con mình bị bạn bè trêu chọc vì nhìn thấy bức ảnh mất mặt đó sau này? 5. Thông tin cá nhân Giữ trẻ an toàn bằng cách không bao giờ chia sẻ tên đầy đủ, địa chỉ của họ, nơi con đi học,.... Bạn sẽ không thể biết những người sử dụng thông tin cho mục đích gì. 6. Ảnh nhóm Nếu bạn quyết định chia sẻ ảnh của con mình thì chẳng có vấn đề gì. Tuy nhiên, bạn cần thông báo cho những gia đình có con xuất hiện trong ảnh. Rất nhiều gia đình ý thức rất cao và họ không muốn mặt của con mình xuất hiện trên mạng xã hội. 7. Ảnh bé sợ hãi Hãy xem xét ảnh hưởng của mạng xã hội đến con khi ở trường. Ví dụ, một bức ảnh phơi bày nỗi yếu đuối, sợ hãi...có thể khiến trẻ bị gắn với một biệt danh ngớ ngẩn có thể làm bẽ mặt trẻ và có ảnh hưởng đến đời sống xã hội.