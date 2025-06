Động đất làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người bị thương vì nhảy từ trên cao xuống

Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên hứng chịu động đất - Ảnh minh họa: ANADOLU

Theo Hãng tin AFP, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya thông tin một bé gái 14 tuổi đã thiệt mang sau cơn hoảng loạn và khoảng 70 người bị thương ở tỉnh Mugla khi họ vội vã tìm nơi an toàn, trong đó "một số người đã nhảy từ trên cao".

Ông cho biết chưa có báo cáo về các tòa nhà bị phá hủy trong trận động đất.

Cơ quan quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp AFAD ghi nhận trận động đất xảy ra lúc 2h17 sáng 3-6 (giờ địa phương), có tâm chấn ở Địa Trung Hải, cách bờ biển huyện Marmaris, tỉnh tỉnh Mugla khoảng 10 km.

"Tại khu vực Fethiye, một bé gái 14 tuổi tên Afranur Gunlu đã được đưa đến bệnh viện do lên cơn hoảng loạn. Nhưng thật không may, bất kể mọi sự can thiệp, cô bé đã qua đời" - ông Yerlikaya cho biết.

Không rõ cô bé có bệnh nền không.

Trong khi đó, hàng chục người bị thương sau khi nhảy từ cửa sổ hoặc ban công để thoát khỏi nhà trong trận động đất.

Trong số những người bị thương, 14 người được điều trị tại hiện trường, tám người được điều trị trong thời gian ngắn rồi xuất viện và 46 người khác đang được điều trị tại bệnh viện.

Tỉnh Mugla là nơi có nhiều khu nghỉ mát ven biển nổi tiếng. Huyện Fethiye nằm cách huyện Marmaris khoảng 100 km về phía đông.

Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên các đứt gãy địa chất lớn và thường xuyên hứng chịu động đất.

Hai năm trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua trận động đất kinh hoàng và có sức tàn phá lớn nhất trong lịch sử hiện đại của nước này.

Trận động đất mạnh 7,8 độ vào tháng 2-2023 đã khiến hơn 55.000 người thiệt mạng và hơn 107.000 người bị thương ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria.

