Truy nã đặc biệt “ông trùm” tổ chức xuất cảnh trái phép sang châu Âu

Ngày 30-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành điều tra vụ án Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép do Nguyễn Anh Cường (46 tuổi, Quảng Trị) thực hiện.

Vụ án xảy ra vào tháng 4-2024 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Công an Đà Nẵng kêu gọi Nguyễn Anh Cường nhanh chóng ra đầu thú

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Anh Cường đã có hành vi tổ chức cho 14 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép bằng thị thực Ba Lan giả và thu lợi bất chính gần 1 tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Cường về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và tiến hành truy nã trong nước, truy nã quốc tế đối với Cường.

Công an Đà Nẵng kêu gọi Nguyễn Anh Cường đến trụ sở Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng (số 16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định.

Nếu tiếp tục bỏ trốn không ra đầu thú, Cơ quan điều tra xem đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và tiếp tục tiến hành tố tụng theo đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người lao động