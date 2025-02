Đối tượng bị truy nã về tội hiếp dâm trẻ em "sa lưới"

Báo Công an TP.HCM thông tin, lực lượng chức năng Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an tỉnh Bình Dương tiến hành bắt giữ Nguyễn Hoàng Long (SN 2004, ngụ Ấp 3, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước).

Đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Tiền Giang làm việc với đối tượng Nguyễn Hoàng Long.







Theo cáo trạng của TAND tỉnh Sóc Trăng, tháng 4/2022, Long đã đưa một bé gái (SN 2009) vào nhà nghỉ và xâm hại tình dục. Thời điểm đó, nạn nhân chưa đủ 13 tuổi.

Khi gia đình phát hiện sự việc đã trình báo cơ quan công an. Qua điều tra, Long thừa nhận hành vi vi phạm.

Ngày 29/9/2022, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử và tuyên phạt Long 9 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, khi chờ chấp hành án, Long bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 7/1, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Tiền Giang ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Hoàng Long.

Đến ngày 26/2, lực lượng chức năng bắt được Long khi đối tượng đang lẩn trốn ở khu công nghiệp Đồng An 2, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, tin tức trên Dân trí.

