Đôi n.a.m n.ữ đ.u.ố.i n.ư.ớ.c t.h.ư.ơ.n.g t.â.m khi tắm biển Cửa Lò

Sáng 20/5, xảy ra một vụ đuối nước tại bãi biển Cửa Lò thuộc phường Nghi Hương, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, khiến 2 người tử vong.

Người của Trung tâm Tìm kiếm Cứu hộ, cứu nạn bên biển Cửa Lò thường xuyên cảnh báo, hướng dẫn người dân cẩn thận hơn khi xuống tắm biển. Ảnh: Quốc Tuấn

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai Cửa Lò cho biết, khoảng 7 giờ sáng nay, người dân đang tắm biển phát hiện đôi nam nữ đang trêu đùa nhau dưới biển Cửa Lò một lúc sau thì mất tích.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã gọi lực lượng cứu hộ gần đó đến ứng cứu và tìm kiếm.

Theo đó, vào giờ trên, tại khu vực phía Nam quảng trường, một số người dân địa phương tắm biển đang trên đường trở về bờ thì thấy 2 người nam, nữ đi ô tô và xuống biển tắm. Một lúc sau, một số người dân ngoảnh lại nhìn thì không thấy 2 người còn tắm nổi trên biển.

Khi nhận được thông tin trên, đội cứu hộ đã nhanh chóng xuống biển, phát hiện nam thanh niên và dìu vào bờ, đưa đến bệnh viện Cửa Lò cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục dùng motor nước quần thảo khu vực nạn nhân bị đuối nước tìm kiếm nhưng không thấy. Ngay sau đó, mọi người dùng lưới thả cá kéo thì phát hiện nạn nhân thứ hai và đưa lên bờ cấp cứu. Tuy nhiên, cả 2 nạn nhân đều đã đã tử vong.

Danh tính 2 nạn nhân bước đầu xác định, bao gồm anh V.V.S. sinh năm 1998 và chị N.T.T. sinh năm 1999 đều trú ở huyện Yên Thành (Nghệ An).

Cơ quan Công an Nghệ An đang làm việc với gia đình, bệnh viện và các bên liên quan. Nguyện vọng của gia đình nạn nhân là đưa về quê an táng theo phong tục địa phương.

Theo Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai Cửa Lò cảnh báo, người dân và du khách không nên tắm biển vào sáng sớm trước 6 giờ hoặc chiều muộn sau 18 giờ khi lực lượng cứu hộ chưa được bố trí đầy đủ.

Nhiều biển cảnh báo được cắm dọc bãi biển Cửa Lò, Nghệ An để du khách nắm bắt trước khi xuống tắm. Ảnh: Quốc Tuấn

Khu vực này có nhiều dòng chảy ngầm, đá ngầm và điểm nước sâu nguy hiểm, đặc biệt đối với người không biết bơi hoặc bơi xa bờ.

Các bãi tắm đã có biển cảnh báo, hệ thống phao phân vùng và lực lượng cứu hộ túc trực thường xuyên. Người dân được khuyến nghị tuân thủ hướng dẫn an toàn, không vượt qua phạm vi đánh dấu, tránh tắm ở các khu vực vắng người và chú ý tới thông báo từ loa phát thanh bãi biển.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn