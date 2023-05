Đội châu Á đầu tiên qua vòng bảng U20 World Cup

Uzbekistan lần thứ 3 vượt qua vòng bảng U20 World Cup trong lịch sử.

Trước đối thủ yếu nhất bảng, U20 Uzbekistan chỉ cần 20 phút để ghi 2 bàn. Phút thứ 9, Shakhzodjon Nematjonov tận dụng tình huống để mất bóng của hậu vệ Guatemala để mở tỷ số. 11 phút sau, cũng chính cầu thủ sinh năm 2003 dứt điểm lạnh lùng, nhân đôi cách biệt cho đại diện châu Á. Ban đầu, bàn thắng không được công nhận. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và đảo ngược quyết định của trọng tài.

Trong phần còn lại của trận đấu, Uzbekistan chơi chắc chắn và có thêm lần thứ 3 làm tung mành lưới đối thủ ở phút 82, sau pha dứt điểm của Nodirbek Abdurazzakov. VAR lại vào cuộc nhưng để từ chối niềm vui của thầy trò HLV Ravshan Khaydarov.

Trận thắng 2-0 là đủ để giúp Uzbekistan đi tiếp. Sau 3 lượt đấu, đại diện châu Á có cùng 4 điểm với New Zealand nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng - bại (+1 so với -4). Ở trận cùng giờ, New Zealand để thua Argentina với tỷ số 0-5, qua đó sẽ phải chờ các bảng còn lại kết thúc mới biết được số phận. Tại VCK U20 World Cup, ngoài 2 đội dẫn đầu ở 6 bảng đấu, BTC còn chọn ra 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt để vào vòng 16 đội.

Uzbekistan trở thành đội châu Á đầu tiên vượt qua vòng bảng U20 World Cup. Trong ngày 28 và 29, 3 đội châu Á còn lại gồm Iraq, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ ra sân.

Uzbekistan cùng Argentina đi tiếp.

