Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm và làm việc với Bình Phước

Chiều 12-4, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thanh Quý làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Phước. Cùng đi còn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý thông tin tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường nhận định Nghệ An và Bình Phước có nhiều điểm tương đồng để hợp tác phát triển

Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Bình Phước.





Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường cùng mong muốn giữa hai địa phương sẽ tiến tới ký kết hợp tác nhằm khai thác triệt để tiềm năng, thế mạnh của hai tỉnh

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã thông tin tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó nổi bật về quy mô nền kinh tế của tỉnh Nghệ An đang đứng thứ 10 cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 7,14%, quý 1 năm 2024 ước đạt 6,38%. Thu ngân sách năm 2023 đạt trên 21.000 tỷ đồng, quý 1 năm 2024 đạt trên 5.900 tỷ đồng. Thu hút đầu tư đạt kết quả nổi bật, 2 năm liên tiếp đứng trong top 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, riêng năm 2023 đạt 1,6 tỷ USD.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hai tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đối với mục tiêu, nhiệm vụ lớn trong năm 2024 của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết: Tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, trong đó ưu tiên số một là trình Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; triển khai quy hoạch tỉnh đã được công bố; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 3 đề án quan trọng, gồm: Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP. Vinh, Đề án điều chỉnh mở rộng Khu kinh tế Đông Nam và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 dự án hạ tầng giao thông chiến lược là Cảng nước sâu Cửa Lò và Nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Vinh. Liên quan đến công tác an sinh xã hội, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn, trong đó phấn đấu hoàn thành hơn 8.000 ngôi nhà cho hộ nghèo chưa có nhà ở còn lại của tỉnh trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Thông tin đến đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường đã nêu bật một số kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Bình Phước. Trong đó, quý 1 năm 2024, tốc độ tăng trưởng của tỉnh tăng 6,01%, đứng thứ 3 vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 27 so với cả nước. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Kim ngạch xuất khẩu quý 1 đạt trên 1,33 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước quý 1 ước đạt 2.725 tỷ đồng.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An và Bình Phước tặng quà lưu niệm tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh đều có chung nhận định: Bình Phước và Nghệ An dù khác nhau về mặt địa lý nhưng có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, con người. Nghệ An, Bình Phước là điểm đầu và điểm cuối của đường đường mòn Hồ Chí Minh. Hai tỉnh là cái nôi của cách mạng, với nhiều địa danh lịch sử nổi tiếng. Bình Phước, Nghệ An nằm trong những địa phương có đường biên biên giới dài nhất cả nước, dọc tuyến biên giới có nhiều dân tộc anh em sinh sống đoàn kết, hòa thuận với nhau… Ngày nay, Bình Phước và Nghệ An đều là địa bàn trọng yếu, là cửa ngõ thông thương, kết nối khu vực và quốc tế… Điều đó cho thấy hai địa phương có mối lương duyên để hợp tác phát triển.

Trên tinh thần trao đổi cởi mở, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ mong muốn thời gian tới giữa hai địa phương sẽ tiến tới ký kết hợp tác nhằm khai thác triệt để tiềm năng, thế mạnh của hai bên, từng bước xây dựng Bình Phước, Nghệ An ngày càng phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước và Nghệ An chụp hình lưu niệm sau buổi làm việc

Tác giả: Xuân Túc - Hoàng Vũ

Nguồn tin: baobinhphuoc.com.vn