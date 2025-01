Đỉnh lưu một thời Lý Dịch Phong tái xuất làng giải trí

Mới đây nhất, Lý Dịch Phong thông báo mở world tour mang tên The Covenant Of The Green Sea. Chặng đầu tiên của tour này sẽ diễn ra ở Thái Lan vào ngày 12/4. Đây là "phát súng" trở lại làng giải trí của Lý Dịch Phong sau khi bị bắt vì mua dâm trái phép nhiều lần vào tháng 9/2019. Nam diễn viên bị tạm giam hành chính 15 ngày. Trong khoảng thời gian này, đoạn clip nóng kéo dài 7 giây của Lý Dịch Phong cũng đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Lý Dịch Phong trở lại làng giải trí bằng cách mở world tour.

Trên trang cá nhân, Lý Dịch Phong đăng tải poster buổi hòa nhạc. Người hâm mộ đặc biệt chú ý tới nhân vật trong ảnh, cho rằng tư thế tương tự bức ảnh anh đăng ở phòng tập nhảy trước đó.

Sau vụ bê bối chấn động, hình tượng và danh tiếng của Lý Dịch Phong sụp đổ hoàn toàn. Nam diễn viên này bị "phong sát" triệt để và phải rời giới giải trí Trung Quốc. Đỉnh lưu một thời còn phải đền bù thiệt hại cho các đối tác số tiền lên đến 20 triệu USD (483 tỷ đồng).

Hình ảnh Lý Dịch Phong lộ tóc bạc, gương mặt phờ phạc gây bàn tán xôn xao trên MXH Weibo.

Rời giới giải trí, Dịch Phong chọn cuộc sống kín đáo ở Thành Đô (Trung Quốc). Thời gian qua, anh nhiều lần được khán giả bắt gặp dạo phố, đi ăn uống, chơi thể thao cùng bạn bè hoặc dành thời gian trong phòng tập nhảy. Đời sống ảm đạm, song nam diễn viên vẫn sống tốt nhờ khối tải sản tích lũy sau khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật.

Tài tử bê bối đầu tư kinh doanh để kiếm thu nhập, đồng thời chuyển hướng hoạt động ở Thái Lan, Indonesia vì có lượng fan trung thành và đông đảo tại đây.

Sau khi rời showbiz, nam diễn viên đã không còn giữ được phong độ ngoại hình.

Tuy nhiên trong thời gian không hoạt động, Lý Dịch Phong bị nhận xét già đi trông thấy, gương mặt phờ phạc, mệt mỏi, đã xuất hiện dấu vết lão hóa, thậm chí còn có tóc bạc. Trạng thái xuống cấp ngoại hình của Lý Dịch Phong gây xôn xao.

Lý Dịch Phong sinh năm 1987, nổi tiếng qua loạt phim Cổ kiếm kỳ đàm, Hoạt sắc sinh hương, Đạo mộ bút ký, Ma tước, Tru tiên Thanh Vân chí… Trước bê bối, nam diễn viên kiêm ca sĩ từng có vị thế trong làng giải trí, thậm chí được xếp vào nhóm "Tứ đại lưu lượng", tức 4 nghệ sĩ trẻ quyền lực, có lượng fan hùng hậu nhất Trung Quốc.

