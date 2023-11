Đình chỉ tài xế taxi sửng cồ với người nước ngoài khi bị nhắc nhở xả rác

Tài xế taxi Vinasun sửng cồ với người nước ngoài khi bị nhắc nhở xả rác bừa bãi - Ảnh cắt từ clip

Ngày 21-11, trên mạng xã hội lan truyền clip một người đàn ông mặc đồng phục giống của hãng taxi Vinasun đã vứt rác là chai nhựa và hộp xốp ở nơi công cộng - công viên. Ngay sau đó, một người đàn ông là người nước ngoài đến nhắc nhở, yêu cầu anh cầm lại rác và vứt đúng chỗ.

Tuy nhiên, người đàn ông mặc áo Vinasun taxi đã phản ứng rất gay gắt và sửng cồ nói: "Làm gì vậy, vứt rác thì liên quan gì tới...", sau đó chạy về chiếc xe taxi tìm kiếm đồ vật gì đó rồi tiếp tục thách thức, phản ứng người nước ngoài.

Hầu hết mọi người khi xem clip đã bình luận, lên án hành động mất lịch sự của tài xế taxi. "Nếu anh tài xế chịu lắng nghe, cúi xuống chút xíu lấy rác bỏ vào đúng nơi quy định thì chuyện rất nhẹ nhàng và vui vẻ. Chúng ta không được phản ứng thiếu lịch sự khi bản thân đã sai hoàn toàn", nick name Thuy Nguyen bình luận.

Chiều 21-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Tạ Long Hỷ - giám đốc hãng taxi Vinasun - cho biết clip được đăng tải trên mạng xã hội là đúng sự thật.

Sự việc xảy ra vào ngày 20-11. Bước đầu được xác định ở trung tâm TP.HCM (Vinasun đang làm rõ địa điểm cụ thể - PV).

Ngay sau khi biết vụ việc, Vinasun taxi đã mời người đàn ông lên làm việc. Người này là cộng tác viên - tài xế của Vinasun taxi.

Công ty xác định hành động của tài xế đã không tuân thủ quy định và tiêu chuẩn lái xe của Vinasun. Đồng thời vi phạm xả rác nơi công cộng, không đảm bảo vệ sinh môi trường và có hành động không chuẩn mực với khách du lịch quốc tế.

"Đã phân tích cho tài xế hiểu hành động phản ứng đó là sai. Phản ứng này không chỉ làm ảnh hưởng đến cá nhân mà ảnh hưởng đến tập thể Vinasun. Nếu đúng thì mình phải cảm ơn người đã nhắc nhở và bỏ rác lại đúng chỗ", ông Hỷ nói.

Ông Hỷ cho biết thêm trước mắt Vinasun cho tài xế này nghỉ việc ít nhất một tháng (kể từ ngày 22-11 đến ngày 20-12), đây cũng là thời gian để tài xế suy nghĩ lại, rút kinh nghiệm. Tài xế đã chịu trách nhiệm và cam kết sẽ cải thiện.

Ngoài ra, Vinasun taxi cũng nhắc nhở đối với toàn bộ tài xế về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và chuẩn mực cư xử với hành khách. Nếu ai vi phạm cũng sẽ bị kỷ luật. Vinasun taxi cam kết sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ của mình và chân thành xin lỗi, mong mọi người thông cảm.

Tác giả: CHÂU TUẤN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ