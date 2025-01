Điều tra vụ nhóm thanh niên vây đánh dã man người đàn ông ở Bình Dương

Nhóm thanh niên vây đánh người đàn ông.

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 18/1, tại khu dân cư Đồng An 2, đường Bình Hòa 24 (phường Bình Hòa, TP Thuận An).

Thông tin ban đầu, nhóm thanh niên này đã đuổi đánh 2 người đàn ông. Một người chạy thoát, người còn lại bị nhóm thanh niên quật ngã xuống đường và đánh đập dã man.

Chưa dừng lại ở đó, một thanh niên trong nhóm còn lái xe máy liên tục tông vào nạn nhân đang nằm bất động dưới đất.

Hành vi tàn bạo của nhóm thanh niên khiến dư luận phẫn nộ. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Thuận An phối hợp cùng Viện KSND địa phương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ người dân, nạn nhân là một tài xế xe ôm công nghệ, thuê trọ trong khu dân cư. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn xảy ra khi nạn nhân cùng bạn đi ngang qua nhóm thanh niên đang nhậu.

Cơ quan chức năng đang tích cực truy xét nhóm côn đồ để xử lý.

Tác giả: Cường Phong

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn