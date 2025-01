Điều tra vụ người phụ nữ bị lột đồ trước chuồng lợn, quay video đưa lên mạng xã hội, nghi do đánh ghen

Hình ảnh bà L.T.H bị đánh, lột đồ một số người liên tục đăng lên mạng xã hội.

Ngày 21/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Lâm Hà khẩn trương điều tra vụ việc có dấu hiệu làm nhục người khác.

Theo báo Lâm đồng đưa tin, bà L.T.H. (ngụ tổ dân phố Sơn Hà, thị trấn Đình Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đã báo cơ quan Công an và các cơ quan liên quan về vụ việc mình bị đánh và bị lột đồ, quay video tung lên mạng xã hội vì tưởng là "tiểu tam".

Cụ thể vụ việc được bà H. chia sẻ rằng, khoảng 19h30 đến 20h30 ngày 17/6/2024, khi bà đang ở nhà một mình thì bà N.T.N.H cùng hai con gái là T.T.H.B và T.T.H.B đến trước cổng nhà tại tổ dân phố Sơn Hà đập cửa và lớn tiếng chửi bới, xúc phạm bà và con gái. Nguyên nhân bà N.T.N.H và 2 con gái cho rằng chồng bà là ông T.V.T có ngoại tình với bà L.T.H.

Theo bà L.T.H, thời điểm trên, dù trong nhà bà chỉ có bà và con gái nhưng bà H. vẫn cố tình lớn tiếng chửi tục ầm ĩ trước nhiều người, gây ảnh hưởng đến hàng xóm và gây mất an ninh trật tự, có hành vi vu khống, xúc phạm đến danh dự nhân phẩm đối với bà. Sự việc trên đều được camera gia đình bà L.T.H ghi lại.

Chưa dừng lại ở đó, những ngày sau đó, bà L.T.H cho biết mẹ con bà liên tục bị một số cá nhân có những hành vi lăng mạ tại nơi làm việc cũng như trên các tài khoản mạng xã hội với các hình ảnh thô tục, cắt ghép nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Nghiêm trọng hơn, vào lúc 19 giờ ngày 20/12/2024, bà L.T.H đang đang ra xem chuồng heo bị ai mở cửa thì bị khoảng 10 người xịt hơi cay vào mắt và tưới phân, nước tiểu vào người. Sau đó, những người này xông vào lột đồ, túm tóc, đánh đập, chửi bới bà L.T.H. Những người này còn quay video cảnh lột đồ, hành hạ bà L.T.H sau đó đưa lên một số trang mạng xã hội.

“Họ bất chấp pháp luật thoả ý muốn đăng hình ảnh của ai thì đăng, chửi bới vu khống xúc phạm gia đình chúng tôi cả trong đời thực lẫn trên mạng xã hội dù cho chúng tôi không hề làm gì có lỗi với họ khiến gia đình chúng tôi lo lắng”, bà L.T.H trình bày.

Theo báo Công an nhân dân, đối với hành vi xúc phạm người khác phạm vào tội “Làm nhục người khác”, theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử lý như sau: - Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm: Phạm tội hai lần trở lên; đối với hai người trở lên; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đối với người đang thi hành công vụ; đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình; sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm: Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; làm nạn nhân tự sát. - Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Đối với hành vi xúc phạm người khác phạm vào tội “Vu khống”, theo quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử lý như sau: - Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm: Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm: Có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đối với hai người trở lên; đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình; đối với người đang thi hành công vụ; sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm: Vì động cơ đê hèn; gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; làm nạn nhân tự sát. - Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

