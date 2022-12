Điều tra vụ 3 nam sinh lớp 8 xâm hại nữ sinh lớp 6 ngay tại trường

Ngày 14-12, ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận có vụ việc 3 nam sinh lớp 8 nghi xâm hại, giao cấu với 1 nữ sinh lớp 6 ngay trong Trường THCS Nghĩa Thắng. "Công an đã vào cuộc điều tra, khi có báo cáo chính thức gửi đến, UBND huyện sẽ cung cấp cụ thể thông tin"- ông Vinh nói.

Trường THCS Nghĩa Thắng - nơi xảy ra vụ việc.

Theo điều tra bước đầu, vụ việc xảy ra giữa tháng 11-2022, 3 nam sinh lớp 8 Trường THCS Nghĩa Thắng đã thay nhau xâm hại tình dục nữ sinh lớp 6 ngay tại khu vực nhà vệ sinh trong trường. Những ngày sau đó, các học sinh trên vẫn tiếp tục học tập, vui chơi bình thường.

Mãi đến hơn 20 ngày sau khi vụ việc xảy ra, mẹ của nữ sinh trò chuyện cùng con và nữ sinh lớp 6 mới kể toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, mẹ của nữ sinh lớp 6 đã đến trình báo sự việc với nhà trường.

Thầy giáo Nguyễn Phúc Lộc, Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Thắng, cho biết phụ huynh của nữ sinh trên đã đến trình báo với nhà trường vào ngày 3-12. Ngay sau đó, trường báo cáo cho công an. "Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra. Nhà trường đang tập trung giảng dạy, trò chuyện trấn an, ổn định tinh thần của học sinh"- thầy Lộc nói.

Tác giả: T.Trực

Nguồn tin: Báo Người Lao động