Điều kiện để người 70 tuổi được nhận trợ cấp hưu trí xã hội từ 1/7/2025

Thêm 1,2 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 1/7/2025 Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ LĐTBXH) cho biết: Hiện có khoảng 2 triệu người cao tuổi (trên 80 tuổi và trên 75 tuổi là hộ nghèo cận nghèo) không có lương hưu hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng với mức hiện nay là 500.000 đồng/tháng. Để mở rộng lưới an sinh, một trong những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi là bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng. Theo đó, trợ cấp hưu trí xã hội là loại hình bảo hiểm xã hội do ngân sách Nhà nước bảo đảm, được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển một phần từ quy định về trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Trong đó, giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 75 tuổi (hiện hành là 80 tuổi). Riêng đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo Luật BHXH sửa đổi, mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng do Chính phủ quy định, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, và khả năng của ngân sách Nhà nước từng thời kỳ. Định kỳ 3 năm, Chính phủ thực hiện rà soát, xem xét việc điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội. Tùy điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Trường hợp đối tượng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, thì được hưởng chế độ trợ cấp cao hơn. "Hiện mức trợ cấp xã hội hàng tháng là 500.000 đồng/tháng nên khi áp dụng sang trợ cấp hưu trí xã hội từ 1/7/2025, mức thấp nhất cũng sẽ từ 500.000 đồng/tháng", ông Nguyễn Duy Cường cho biết. Với quy định sửa đổi lần này, Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, khi Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025, dự kiến có thêm khoảng 1,2 triệu người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng.