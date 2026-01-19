Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống sữa tươi mỗi ngày?

Hệ xương khớp trở nên chắc khỏe hơn

Lợi ích rõ rệt nhất khi uống sữa mỗi ngày chính là sự cải thiện về mật độ xương. Sữa tươi là nguồn cung cấp canxi và vitamin D dồi dào – hai dưỡng chất thiết yếu để xây dựng và duy trì cấu trúc xương. Việc bổ sung sữa đều đặn giúp trẻ em phát triển chiều cao vượt trội, đồng thời giảm thiểu đáng kể nguy cơ loãng xương và giòn xương ở người trưởng thành và người cao tuổi.

Cơ bắp được phục hồi và phát triển

Sữa tươi là nguồn protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, hai loại đạm chính trong sữa là casein và whey giúp phục hồi các mô cơ sau khi vận động và thúc đẩy sự phát triển của khối cơ bắp. Đối với những người thường xuyên tập luyện thể thao, một ly sữa sau buổi tập là cách tuyệt vời để nạp năng lượng và giúp cơ thể hồi phục nhanh chóng.

(Ảnh minh họa: VTC News)

Cải thiện sức khỏe tim mạch và huyết áp

Trong sữa tươi chứa một lượng kali đáng kể, có khả năng làm giãn mạch máu và hỗ trợ kiểm soát huyết áp hiệu quả. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ sữa ở mức độ vừa phải có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ. Tuy nhiên, nếu bạn có vấn đề về cholesterol, hãy ưu tiên chọn sữa ít béo hoặc sữa tách béo để bảo vệ hệ tim mạch tốt hơn.

Hỗ trợ hệ miễn dịch và tăng cường năng lượng

Sữa tươi chứa nhiều vitamin nhóm B (đặc biệt là B12) và vitamin A, đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và duy trì hoạt động của hệ thống miễn dịch. Uống sữa mỗi ngày giúp bạn giảm bớt cảm giác mệt mỏi, tăng khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường và giữ cho cơ thể luôn tràn đầy sức sống suốt cả ngày làm việc.

Làn da trở nên mịn màng và sáng khỏe

Các axit lactic có trong sữa tươi hỗ trợ quá trình làm sạch tế bào chết tự nhiên, trong khi các chất chống oxy hóa bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây lão hóa. Việc cung cấp độ ẩm từ bên trong thông qua uống sữa giúp da duy trì độ đàn hồi, giảm tình trạng khô ráp và xỉn màu. Nhiều người nhận thấy làn da của họ có độ căng bóng và hồng hào hơn sau một thời gian duy trì thói quen này.

Chất lượng giấc ngủ được cải thiện

Trong sữa có chứa tryptophan – một loại axit amin giúp kích thích sản sinh serotonin và melatonin, những hormone chịu trách nhiệm điều chỉnh giấc ngủ. Một ly sữa ấm vào buổi tối trước khi đi ngủ giúp hệ thần kinh thư giãn, giảm căng thẳng (stress) và hỗ trợ bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn, sâu giấc hơn.

Kiểm soát cân nặng hiệu quả (nếu dùng đúng cách)

Trái với quan điểm uống sữa gây béo, protein trong sữa tạo cảm giác no lâu, giúp bạn hạn chế nạp thêm các món ăn vặt không lành mạnh. Việc kết hợp sữa vào chế độ ăn uống cân bằng giúp duy trì chỉ số cơ thể ổn định. Tuy nhiên, bạn nên chú ý chọn loại sữa không đường để tránh nạp quá nhiều calo và ngăn ngừa nguy cơ tăng lượng đường trong máu.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: Báo VOV