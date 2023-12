Điều động ông Trương Tấn Sơn từ TP.HCM về Tỉnh ủy Long An theo quy trình nào?

Quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trương Tấn Sơn thế nào? Theo nghị định 138 năm 2020 (quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức), Tỉnh ủy Long An cũng sẽ thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với ông Sơn. Nếu ông Sơn do cơ quan, tổ chức đề xuất, tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức sẽ thảo luận, thống nhất về chủ trương và gặp nhân sự được đề nghị bổ nhiệm để trao đổi ý kiến về yêu cầu nhiệm vụ công tác. Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, tổ chức nơi ông Sơn được đề nghị bổ nhiệm đang công tác về chủ trương điều động và lấy nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, tổ chức đối với nhân sự. Cùng với đó, nghiên cứu hồ sơ, xác minh lý lịch và thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín. Ông Sơn phải đạt tỉ lệ trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý. Trường hợp đạt tỉ lệ 50% thì do người đứng đầu quyết định, đồng thời báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Cuối cùng là ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định. Nếu trường hợp ông Sơn do cơ quan cấp trên có thẩm quyền dự kiến điều động, bổ nhiệm, cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ tiến hành trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, tổ chức tiếp nhận ông Sơn. Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, tổ chức nơi ông Sơn đang công tác về chủ trương điều động, bổ nhiệm và lấy nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, tổ chức; nghiên cứu hồ sơ, xác minh lý lịch. Gặp ông Sơn để trao đổi ý kiến về yêu cầu nhiệm vụ công tác. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định về nhân sự và ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.