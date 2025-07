Diễn viên Kang Seo Ha qua đời ở tuổi 31

Theo Sports Kyunghyang, nữ diễn viên Kang Seo Ha đã qua đời vào sáng 14/7 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Cô hưởng dương 31 tuổi. Tang lễ sẽ được tổ chức tại Phòng 8 của Nhà tang lễ Bệnh viện St. Mary, Đại học Công giáo Hàn Quốc ở Banpo-dong, Seoul. Sau đó, nữ diễn viên được an táng tại Haman, Gyeongsangnam-do.

Thông tin trên khiến công chúng bàng hoàng. Nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chia buồn tới Kang Seo Ha cũng như gia đình cô.

Nữ diễn viên Kang Seo Ha trước khi qua đời. Ảnh: Maekyung.

Nữ diễn viên vẫn làm việc chăm chỉ trên phim trường trong những ngày cuối đời. Theo những người thân cận với Kang Seo Ha, nữ diễn viên luôn chiến đấu với bệnh tật bằng thái độ tích cực, lạc quan.

Kang Seo Ha tốt nghiệp Khoa Sân khấu của Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc và ra mắt trong ngành giải trí vào năm 2012 thông qua video âm nhạc Faring Away của nhóm Brave Guys. Sau đó, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp qua bộ phim truyền hình Hội nữ thám tử trường Seonam của đài JTBC.

Kể từ đó, cô xuất hiện trong các bộ phim truyền hình Hoa trong ngục, First Love Again, Through the Waves… Từ 2023, Kang Seo Ha ký kết hợp đồng với Insight MCN, công ty sản xuất của vở nhạc kịch Those Days.

Tác giả: Minh Hạo

Nguồn tin: znews.vn