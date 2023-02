Diễn viên Hàn bị điều tra vì trốn nhập ngũ

Sports Chosun đưa tin Cục Quản lý Nhân lực Quân đội Hàn Quốc đang điều tra quy mô lớn về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của các vận động viên thể thao chuyên nghiệp và nghệ sĩ giải trí.

Theo đó, Song Duk Ho là một trong những nghệ sĩ đầu tiên lọt vào tầm ngắm. Công ty quản lý Bistus Entertainment của Song Duk Ho xác nhận nam diễn viên rời khỏi bộ phim “Beneficial Fraud” đang quay vì bị điều tra.

Công ty thông báo: “Vào mùa hè năm ngoái, Song Duk Ho đã tìm kiếm thông tin trên Internet để hoãn việc nhập ngũ. Sau khi nhận được sự tư vấn thông qua blog của một người (được gọi là “A”), anh ấy đã đưa ra quyết định sai lầm.

Cuối cùng, anh ấy nhận được đánh giá quân sự hạng 4 (không tại ngũ) với tư cách là một nhân viên phục vụ cộng đồng một cách bất hợp pháp thay vì mục tiêu ban đầu là trì hoãn việc nhập ngũ của mình.

Song Duk Ho hiện đang bị cảnh sát điều tra và anh ấy cũng sẽ tích cực tham gia vào các cuộc điều tra truy tố sau đó. Chúng tôi sẽ suy ngẫm sâu sắc về sự cố này và chân thành xin lỗi đã làm nhiều người thất vọng”.

Song Duk Ho bị điều tra có liên quan đến việc trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Song Duk Ho ra mắt khán giả qua bộ phim “Burning” vào năm 2018 và tích cực xuất hiện trên màn ảnh lớn nhỏ. Anh đóng nhiều bộ phim truyền hình như “Hospital Playlist”, “Taxi Driver” “D.P”, “Missing: The Other Side 2”, “May I Help You?”...

Sau khi nam diễn viên rút khỏi phim mới, Osen tiết lộ công ty sản xuất phim “Beneficial Fraud” đang tuyển diễn viên cho vai diễn kế nhiệm Song Duk Ho và không có sự gián đoạn nào về lịch trình.

Cũng theo báo Hàn, từ đầu tháng 1, một tổ chức môi giới quy mô lớn bị cảnh sát điều tra vì tiếp tay cho những người nổi tiếng, vận động viên cũng như con nhà giàu làm giả hồ sơ sức khỏe để được miễn nghĩa vụ quân sự.

Theo tiết lộ, tổ chức môi giới đã kiếm được hơn 100 triệu won (khoảng 80.000 USD) từ việc làm giả hồ sơ cho các khách hàng giàu có để họ được miễn nghĩa vụ quân sự. Khách hàng gồm các vận động viên, nghệ sĩ và một rapper xuất thân từ nhóm nhạc thần tượng (tạm gọi là A).

Sau đó, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin Ravi - thành viên nhóm VIXX - chính là A. Ravi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc nhưng với tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng. Anh bắt đầu thực hiện nghĩa vụ vào tháng 10/2022.

Tác giả: Nhã An

Nguồn tin: baophapluat.vn