Diễn biến mới vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành cáo trạng truy tố tài xế tông tử vong 3 thành viên của CLB Bóng đá HAGL hôm 12/8 năm ngoái. Theo đó, bị can Đinh Tiến Bình (SN 1987) trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) là lái xe của Công ty TNHH MTV Đại Thắng (địa chỉ tại TP. Pleiku).

Khoảng 14 giờ 40 phút ngày 12/8/2023, theo điều động của Công ty, Bình điều khiển xe ô tô tải BKS 81H-027.60 chở đá xây dựng từ xã Ia Hrú (huyện Chư Pưh) lưu thông trên quốc lộ 14 về TP. Pleiku. Khi đi đến Km1646+500 Quốc lộ 14 thuộc địa phận thôn Tao Chor (xã Ia Hrú), Bình điều khiển xe ô tô từ làn đường bên phải lấn sang phần đường bên trái để vượt xe ô tô BKS 81A-004.70 do tài xế Nguyễn Tú Sinh điều khiển đang đi trước cùng chiều. Trên xe anh Sinh chở 3 người đang công tác tại CLB HAGL gồm HLV Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí và tiền đạo Paollo Madeira Oliveira.

Khi xe đang đi bên trái phía sau xe ô tô của anh Sinh điều khiển, Bình phát hiện phía trước làn đường ngược chiều có xe ô tô đang di chuyển theo hướng ngược lại nên đã điều khiển xe về lại phần đường bên phải. Lúc này, đầu xe ô tô tải của Bình đã tông vào phần đuôi phía sau bên trái của xe ô tô anh Sinh điều khiển, làm chiếc xe mất kiểm soát, quay ngang xe sang bên trái.

Bình tiếp tục đánh lái sang bên trái và tông vào thân xe bên trái ô tô của anh Sinh, đẩy chiếc xe này đi tiếp sang làn đường bên trái và tông vào xe ô tô tải BKS 47C-263.06 do tài xế Nguyễn Tấn Xôn đang điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Khi anh Xôn phát hiện sự việc, đã đạp phanh nhưng do quán tính xe không thể dừng lại mà tông vào thân xe bên phải của xe ô tô của anh Sinh. Hậu quả, ông Đào Trọng Trí, Dương Minh Ninh và Paollo Madeira Oliveira tử vong tại chỗ, anh Sinh bị thương tích 44%.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông là do Đinh Tiến Bình điều khiển xe ô tô BKS 81H-027.60 vượt xe khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, không giữ khoảng cách an toàn với xe ô tô phía trước, thiếu chú ý quan sát và xử lý kém, đã vi phạm khoản 2, Điều 14 Luật Giao thông đường bộ; vi phạm khoản 1, Điều 12 Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Hành vi của bị can Đinh Tiến Bình là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của nhiều người khác được pháp luật bảo vệ, phạm vào tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" với tình tiết định khung hình phạt “Làm chết 3 người trở lên” quy định tại điểm a khoản 3, Điều 260 Bộ Luật hình sự với khung hình phạt bị truy tố từ 7-15 năm tù.

Tác giả: HẢI ĐĂNG

Nguồn tin: bongdaplus.vn