“Điểm mặt” các doanh nghiệp giúp trùm “cát tặc” Lê Quang Bình chiếm đoạt của Nhà nước gần 300 tỷ đồng?

Kết quả điều tra xác định, sau khi được bị can Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) và một số bị can khác là cựu lãnh đạo tỉnh An Giang “tạo điều kiện”cấp giấy phép khai thác cát, Lê Quang Bình lập tức bán các vị trí khai thác trong khu vực mỏ cát của mình cho Công ty Mỹ Luông, Công ty Văn Anh, Công ty Hà Hải và Công ty Hiếu Hiếu Thảo để các doanh nghiệp này khai thác và bán cát trái phép thu lợi bất hợp pháp.

Theo đó, Lê Quang Bình đã thỏa thuận bán lần lượt hai vị trí khai thác cát (1 vị trí với giá 25 tỷ đồng/năm và 1 vị trí với giá 36 tỷ đồng/năm) cho Phùng Mỹ Luông (Giám đốc Công ty Mỹ Luông) để công ty này tự do khai thác trái phép trong khu vực mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68.

Sau đó, Phùng Mỹ Luông đã thuê các xáng cạp để thay thế nhau khai thác cát trên hai vị trí đã mua. Quá trình khai thác cát trái phép, Phùng Mỹ Luông đã chỉ đạo đồng phạm trực tiếp quản lý xáng cạp khai thác, giao dich bán cát, nhận tiền thanh toán từ khách lẻ để chuyển tiền về cho mình.

Bị can Lê Quang Bình (trái) và bị can Võ Truyền Thống (Phó Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68).

Tài liệu điều tra xác định, từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2023, Luông đã chỉ đạo đồng phạm điều hành các xáng cạp khai thác và bán cát trái phép với khối lượng gần 200.000m3, thu lợi số tiền gần 20 tỷ đồng.

Ngày 15/4/2022, Công ty Trung Hậu 68 và Công ty Văn Anh (do Phạm Quốc Văn làm Giám đốc) ký hợp đồng gia công. Theo hợp đồng này, Công ty Trung Hậu 68 giao cho Công ty Văn Anh một vị trí khai thác để khai thác gia công cát trong khu vực mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68. Tháng 5/2022, do Công ty Văn Anh có vi phạm nên bị Công ty Trung Hậu 68 chấm dứt hợp đồng.

Biết Đinh Duy Tân (Giám đốc Công ty Xây dựng Thiên Tân) có nhiều mối quan hệ, có thể tác động giúp Công ty Văn Anh được được khai thác cát trở lại nên Văn đã thỏa thuận với Tân cùng hợp tác để tiếp tục vận hàng xáng cạp khai thác cát tại mỏ của Công ty Trung Hậu 68, lợi nhuận hai bên chia đôi.

Bị can Phùng Mỹ Luông (Giám đốc Công ty Mỹ Luông).

Sau khi Tân đồng ý, Văn đã bổ nhiệm Tân làm Phó Giám đốc Công ty Anh Văn để Tân đại diện đi làm việc với Lê Quang Bình và lãnh đạo UBND tỉnh An Giang.

Quá trình hợp tác, Văn đã đưa cho Tân tổng cộng gần 4,7 tỷ đồng để Tân đi “quan hệ” giúp Công ty Anh Văn tiếp tục được khai thác cát. Đồng thời, từ tháng 6/2022 đến tháng 10/2022, Văn đã thỏa thuận đưa cho Lê Quang Bình 5 tỷ đồng (một tỷ đồng một tháng) để được tiếp tục khai thác cát trong khu vực mỏ của Công ty Trung Hậu 68.

Từ ngày 15/4/2022 đến tháng 2/2023, Văn đã chỉ đạo một số đối tượng khác quản lý xáng cạp khai thác cát trái phép, giao dịch bán cát, nhận tiền thanh toán trong khu vực mỏ của Công ty Trung Hậu 68. Trong thời gian này, Văn và đồng phạm đã khai thác và bán trái phép 375.249m3, thu lợi hơn 37,5 tỷ đồng.

Bị can Phạm Quốc Văn (Giám đốc Công ty Anh Văn).

Tháng 12/2022, Lê Quang Bình chỉ đạo cấp dưới thỏa thuận bán 50% vị trí khai thác cát (tương ứng 18 tỷ đồng một năm) cho Phạm Thanh Hải, là chủ Công ty Hải Hà để lấy tiền trả nợ. Trong quá trình khai thác, do không tin tưởng Lê Quang Bình nên Hải không mua vị trí khai thác nữa mà đòi lại tiền đã đưa, cộng thêm tiền bán thiết bị và lãi với tổng số tiền hơn 22,6 tỷ đồng.

Tháng 12/2022, Lê Quang Bình chỉ đạo Hoàng Hải Thụy (Phó Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bán 50% vị trí khai thác cát (tương ứng 18 tỷ đồng một năm) cho Đặng Thanh Tuấn và Nguyễn Văn Trung (Giám đốc Công ty Hiếu Hiếu Thảo) để lấy tiền trả nợ.

Thực hiện thỏa thuận, Tuấn và Trung mỗi người đóng 9 tỷ đồng cho Hoàng Hài Thụy và thống nhất, lấy xáng cạp của người đang khai thác cát trước đó tại mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68 để khai thác bán cho khách lẻ.

Thụy, Tuấn và Trung thống nhất chốt số liệu khai thác định kỳ 10 ngày một lần. Sau khi đối chiếu chốt số liệu, Tuấn đại diện chuyển cho Trung tiền thanh toán tiền thuê xáng cạp và tiền bán cát cho khách lẻ. Từ tháng 12/2022 đến tháng 7/2023, Tuấn đã chuyển cho Trung tổng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng.

Như vậy, tổng khối lượng cát Công ty Trung Hậu 68 khai thác là hơn 5 triệu m3. Trong đó, số lượng cát khai thác thực tế cung cấp vào công trình công cộng theo giấy phép của tỉnh An Giang là hơn 1,3 triệu m3; số lượng cát Công ty Trung Hậu 68 khai thác trái phép để bán cho các khách lẻ là hơn 3,7 triệu m3.

Trong số hơn 5 triệu m3 cát đã khai thác, Công ty Trung Hậu 68 tổ chức khai thác trái phép thác hơn 2,3 triệu m3; Công ty Mỹ Luông khai thác trái phép gần 200.000 m3, Công ty Hải Hà khai thác trái phép gần 263.000m3 và Công ty Hiếu Hiếu Thảo khai thác trái phép 136.000m3.

Cơ quan điều tra kết luận, hành vi gây của bị can Lê Quang Bình và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 300 tỷ đồng.

