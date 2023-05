Đỉa bơi trong bình nước nguyên tem mác cung cấp cho trường mầm non: Bộ Y tế vào cuộc

Liên quan đến phản ánh phát hiện đỉa bơi trong bình nước uống đóng sẵn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, sáng 8-5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, đã ký ban hành gửi Sở Y tế Quảng Bình đề nghị kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh an toàn thực phẩm về sản phẩm nước uống đóng chai trên địa bàn.

Để chủ động giám sát, phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với thông tin phản ánh trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh thông tin theo nội dung phản ánh nêu trên.

Hình ảnh con đỉa trong bình nước còn nguyên tem. Ảnh cắt từ video

Thực hiện lấy mẫu các sản phẩm thực phẩm nghi ngờ không đảm bảo an toàn để kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm; phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn thực phẩm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn thực phẩm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, hôm 28-4, các giáo viên tại Trường Mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy khi đưa một trong số bình nước mới mua từ Công ty CP nước khoáng B (thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy) cho học sinh sử dụng thì phát hiện một con đỉa trong bình nước 20 lít vẫn còn nguyên tem.

Khi lắc bình nước, con đỉa bằng đầu đũa bắt đầu ngoe nguẩy, di chuyển. Trường đã mời đại diện xã đến làm việc và có báo cáo cụ thể.

Theo cô Dương Thị Thúy Hà, Hiệu trưởng nhà trường, trước đó, trường thường mua bình nước loại 20 lít của Công ty trên cho học sinh uống.

Đợt mua gần nhất ngày 25 và 28-4, khi đưa một trong những bình nước vừa mua về ra sử dụng thì xảy ra sự việc trên. Sau đó, trường đã lập tức dừng việc sử dụng nước đóng bình của công ty này.

Tác giả: N.Dung

Nguồn tin: Báo Người lao động