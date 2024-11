Đi truyền nước nhưng phòng khám chưa mở cửa, trên đường về thì tử vong

Trưa 11-11, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân một người đàn ông đang chạy xe trên đường bất ngờ gục chết. Sáng cùng ngày, ông Mai Hoài C (62 tuổi, quê Hậu Giang) chạy xe máy trên đường An Phú 06, phường An Phú, TP Thuận An.

Hiện trường vụ việc.



Khi gần đến giao lộ với đường An Phú 26 thì dừng lại ngồi xuống đường. Vài phút sau người dân thấy ông Chiều nằm trên vỉa hè nên lại kiểm tra thì phát hiện ông này đã chết. Nhận tin báo, Công an có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Người nhà cho hay ông C là lao động tự do, tối qua ông nói mệt trong người. Sáng nay ông dậy sớm chạy xe ra phòng khám tư để truyền nước biển nhưng phòng khám chưa mở cửa nên ông quay về phòng trọ. Đang trên đường về thì gục xuống tử vong. Nguyên nhân đang được điều tra.

