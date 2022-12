Đi trộm nhưng tay chân hậu đậu, thanh niên lĩnh cái kết 'cười ra nước mắt'

Sự việc được camera nhà dân gần hiện trường ghi lại. Khung cảnh trước mặt là một tiện sửa chữa, bên cạnh là một tiệm làm đẹp. Trước tiệm làm đẹp là 3 chiếc xe máy có lẽ là của khách hàng, dựng ngay cửa ra vào.

Your browser does not support the video tag.

Thời điểm đó xuất hiện 2 thanh niên chở nhau trên một chiếc xe máy đi ngang qua tiệm làm đẹp. Thấy dàn xe dựng sơ hở chẳng ai trông coi, nam thanh niên ngồi sau xe máy nhanh chóng nhảy xuống rồi tiến lại gần chiếc Vision màu đen dựng trước cửa.

Chỉ mất vài giây bẻ khóa, thanh niên đã lấy được chiếc xe. Đúng lúc đó, một người phụ nữ từ trong tiệm làm đẹp mở cửa bước ra và nhìn thấy nam thanh niên. Tuy nhiên người phụ nữ dường như vẫn chưa phát hiện ra hắn là trộm nên không có phản ứng gì đặc biệt.

Nhưng thấy có người, gã thanh niên đang trộm xe "thần hồn nát thần tính" bỗng trở nên cuống quýt. Lúc đang quay xe chưa kịp phóng đi thì gã trộm "vụng về" bị vấp ngã khiến cả người cả xe đổ lăn ra giữa đường. Tên trộm sợ hãi đến mức dù ngã đau nhưng lập tức đứng dậy rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy, không dám quay đầu lại nhìn lấy một lần.

Đoạn clip kết thúc với hình ảnh chiếc xe máy hiệu Vision nằm chỏng chơ trên đất sau màn ăn trộm hậu đậu hết chỗ nói của nam thanh niên.

Sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều bình luận hài hước. Phần lớn cư dân mạng đều không nhịn được cười trước pha trộm cắp "đi vào lòng đất" của gã thanh niên. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến góp ý mọi người nên cảnh giác khóa xe cẩn thận. Nhất là thời điểm dịp gần Tết rất nhiều vụ trộm cắp diễn ra.

Một số bình luận của cư dân mạng:

"Run quá thông cảm",

"Xem cười đau cả bụng. Chưa thấy ông trộm vào vụng như này",

"Đường thì đã trơn lại còn thích upscua",

"Cười thì cười thế thôi, chứ cuối năm rồi bà con cảnh giác",....

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn