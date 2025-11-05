Đi thả lưới bị lật thuyền, một người chết

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể anh M. sau khi bị lật thuyền - Ảnh: H.A.

Sáng 5-11, ông Trần Xuân Đức - Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) - cho biết lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể của anh M. (43 tuổi, trú tổ 2, phường Bắc Hồng Lĩnh) bị mất tích khi đi thả lưới đánh cá.

"Thi thể của anh M. được tìm thấy lúc rạng sáng nay, gia đình đang tổ chức làm thủ tục mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương" - ông Đức thông tin.

17h chiều 4-11, anh M. cùng em trai sử dụng thuyền thả lưới đánh cá trên hồ Đại Rai (phường Bắc Hồng Lĩnh) nhưng không may bị lật.

Người em may mắn bơi được vào bờ, còn anh M. mất tích.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm anh M.. Đến gần 1h sáng nay các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của anh.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ