Nghệ An: Lật thuyền đánh cá, vợ được cứu, chồng mất tích

Chính quyền địa phương huy động nhiều tàu thuyền tìm kiếm nạn nhân chiều 4-11 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 4-11, các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tìm kiếm ông T.V.H. - 58 tuổi, ngụ xã Bích Hào, Nghệ An - mất tích trên sông Lam.

Khoảng 10h sáng cùng ngày, ông H. cùng vợ là bà N.T.L. (53 tuổi) chèo thuyền đánh cá trên sông Lam, đoạn giáp ranh xã Bích Hào và xã Vạn An (Nghệ An) thì bất ngờ thuyền bị lật.

Người vợ may mắn được cứu sống, còn ông H. hiện đang mất tích.

Chủ tịch UBND xã Bích Hào Nguyễn Khánh Thành cho hay ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an, dân quân địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Bà L. được phát hiện và đưa vào bờ kịp thời trong tình trạng hoảng loạn.

"Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời điểm này trời mưa, nước sông Lam dâng cao, dòng chảy xiết và lòng sông rộng. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát khu vực xảy ra tai nạn và vùng hạ lưu", ông Thành cho biết thêm.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ