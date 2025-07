Đi bộ trên đường lúc đêm tối, người đàn ông bị ô tô tông tử vong

Ngày 17-7, tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng đang điều tra, giải quyết một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa khiến 1 người đàn ông bị ô tô tông tử vong khi đang đi bộ trên làn đường dành cho phương tiện cơ giới.

Camera hành trình ghi lại vụ tai nạn người đàn ông bị tông tử vong khi đi bộ trên làn đường dành cho phương tiện cơ giới

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 25 phút ngày 16-7, anh L.V.V. (SN 1988, ngụ xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển ô tô BKS 36K-273.xx lưu thông hướng từ xã Thiệu Hóa đi xã Thiệu Quang.

Khi tới Km11, tuyến nối Quốc lộ 45 với Quốc lộ 1 (thuộc địa phận thôn Vĩnh Xuân, xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa) đã tông vào ông V.Đ.N. (SN 1982, ngụ xã Thiệu Quang) đang đi bộ phía trước cùng chiều.

Hình ảnh người đàn ông đi bộ trên làn đường dành cho phương tiện cơ giới trước khi bị ô tô tông tử vong

Vụ tai nạn giao thông đã làm anh V.Đ.N. tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu xác định anh V. điều khiển phương tiện không chú ý quan sát gây tai nạn.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động