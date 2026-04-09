Đến ra mắt nhà bạn trai, cô gái bất ngờ khi gặp anh đồng nghiệp cũ, hôm sau nhận được cuộc hẹn khó xử

2 tuần trước, tôi đến nhà bạn trai ra mắt. Mối quan hệ của chúng tôi mới chỉ kéo dài khoảng 3 tháng, chưa phải quá sâu đậm nhưng đủ để tôi nghĩ rằng đã đến lúc nghiêm túc tìm hiểu gia đình của nhau.

Bạn trai tôi tên Tiến. Anh khá vui vẻ, nói chuyện khéo, biết quan tâm nên tôi có thiện cảm từ những ngày đầu. Khi anh ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà chơi, tôi cũng hơi ngại nhưng vẫn đồng ý. Tôi nghĩ đơn giản, gặp gỡ gia đình một chút cũng không có gì quá lớn lao.

Hôm đó, tôi chuẩn bị khá kỹ. Một chút hoa quả, ít bánh kẹo làm quà. Trên đường đi, tôi còn hơi hồi hộp, tự hỏi không biết bố mẹ anh có dễ gần không, mình có tạo được ấn tượng tốt hay không. Nhưng điều tôi không ngờ nhất lại xảy ra ngay khi vừa bước vào nhà. Người mở cửa và đứng trong phòng khách lúc đó khiến tôi sững lại vài giây. Đó là anh Thắng - đồng nghiệp cũ của tôi.

Tôi và anh từng làm cùng công ty cách đây vài năm. Thời gian làm chung không dài, chỉ khoảng hơn nửa năm, nhưng anh là người khá dễ mến. Anh trầm tính, hay giúp đỡ đồng nghiệp nên tôi luôn có thiện cảm. Sau này tôi chuyển sang công ty khác, hai người cũng dần mất liên lạc. Vậy mà hôm đó, anh lại đứng ngay trước mặt tôi. Còn bất ngờ hơn nữa khi Tiến giới thiệu rất tự nhiên: "Đây là anh trai anh".

Tôi gần như đứng hình vài giây. Anh Thắng cũng ngạc nhiên không kém. Hai anh em họ rõ ràng không hề biết tôi và anh từng quen nhau trước đó. Không khí lúc đầu hơi gượng gạo, nhưng rồi mọi người cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Bố mẹ Tiến khá hiền, hỏi han vài câu chuyện công việc, gia đình. Bữa cơm diễn ra cũng khá thoải mái. Chỉ có tôi thỉnh thoảng vẫn thấy ánh mắt anh Thắng nhìn mình như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tôi cũng không để tâm quá nhiều. Cho đến hôm sau. Khoảng gần trưa, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của anh Thắng. Anh hỏi tôi có thể gặp nhau uống cà phê một lát được không, anh muốn nói chuyện riêng. Tin nhắn đó khiến tôi khá bối rối. Tôi hơi phân vân, nhưng đồng ý.

Chúng tôi hẹn ở một quán cà phê nhỏ. Sau vài câu hỏi thăm xã giao, anh Thắng bỗng nói một câu khiến tôi thật sự bất ngờ. Anh khuyên tôi không nên tiếp tục mối quan hệ với Tiến. Tôi gần như không hiểu mình vừa nghe gì. Anh nói rất thẳng thắn rằng Tiến vốn là người khá lăng nhăng. Theo lời anh, em trai mình thường cùng lúc hẹn hò với hai, thậm chí ba cô gái. Có thời gian, Tiến còn dẫn hết người này đến người khác về nhà, đến mức bố mẹ cũng chán nản, chẳng biết khi nào cậu ấy mới thực sự nghiêm túc với một mối quan hệ.

Anh Thắng nói, bình thường anh không xen vào chuyện riêng của em trai. Những cô bạn gái khác của Tiến, anh cũng không nói gì vì đa phần anh không có nhiều thiện cảm. Nhưng với tôi thì khác. Anh nói anh biết tôi từ trước, hiểu tính tôi hiền lành, đàng hoàng. Chính vì quý tôi nên anh mới thấy mình nên nói thật. "Anh chỉ muốn em biết để tự cân nhắc," anh nói.

Buổi cà phê hôm đó kết thúc trong rất nhiều suy nghĩ. Tôi không vội tin ngay. Nhưng những lời anh Thắng nói cứ quanh quẩn trong đầu khiến tôi không thể bỏ qua. Vài ngày sau đó, tôi để ý nhiều hơn. Tôi thử tìm hiểu thêm một chút, để ý cách Tiến nhắn tin, những cuộc hẹn, cả những lần anh nói bận nhưng lại xuất hiện ở nơi khác. Và rồi tôi phát hiện ra một vài điều không dễ chịu. Có những tin nhắn khá thân mật với những cô gái khác. Có những cuộc hẹn mà anh không hề nhắc với tôi. Tất cả ghép lại thành một bức tranh khá rõ ràng.

Cuối cùng, tôi chọn cách dừng lại với lý do 2 đứa có nhiều điểm không hợp. Tôi không nhắc gì tới anh Thắng hay việc tôi phát hiện Tiến lăng nhăng.

Cuộc đời có những cuộc gặp gỡ rất lạ. Có người đến để bắt đầu một câu chuyện. Nhưng cũng có người xuất hiện đúng lúc… chỉ để giúp mình kịp dừng lại.

Tác giả: Thiên Kim

