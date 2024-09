Đề nghị ban bố tình trạng khẩn cấp khu vực sạt lở núi ở Minh Hoá, Quảng Bình

Là huyện miền núi, biên giới, trên địa bàn Minh Hoá có nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá. Trong đó, khu vực sạt lở nghiêm trọng tại núi Cây Sường, thị trấn Quy Đạt đe dọa tính mạng của người dân địa phương. Hiện, chính quyền địa phương đã di dời 40 hộ dân với 200 nhân khẩu ở tổ dân phố 8 đến trụ sở UBND xã Quy Hóa (cũ) để lánh nạn sạt lở núi.

Sạt lở núi đe doạ đến tính mạng và tài sản của người dân ở Minh Hoá, Quảng Bình.



Được biết, hai ngày qua do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 4, trên địa bàn huyện Minh Hoá, Quảng Bình nhiều nơi có mưa to, đặc biệt nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập lụt cục bộ, chia cắt, cô lập nhiều thôn, bản.

Công an huyện Minh Hoá lập chốt, cắm biển báo cấm người và phương tiện đi qua các khu vực nguy hiểm khi có mưa lũ.



Nước lũ làm ngập ở các ngầm Cô Pi, Tà Cổ xã Trọng Hóa; K-Ai xã Dân Hóa; cầu Cây Bươu, ngầm tràn bản Hóa Lương, xã Hóa Sơn; thôn Tiến Hóa, thôn Rôồng xã Hồng Hóa; thôn 4, 5 xã Tân Hóa; cầu tràn xã Minh Hóa nước dâng cao cao từ 0,5-1m…

Công an huyện Minh Hoá phối hợp với các đơn vị, cơ quan trên địa bàn hỗ trợ, giúp đỡ người dân di chuyển đến nơi an toàn.



Để ứng phó với mưa lũ, Công an huyện Minh Hoá, Công an Quảng Bình đã huy động lực lượng phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở địa phương di dời 358 hộ/878 nhân khẩu đến nơi an toàn. Đồng thời, Công an huyện Minh Hoá huy động 160 lượt CBCS tuần tra, kiểm soát địa bàn, đặt 48 rào chắn, 48 biển cảnh báo tại các điểm ngập.

Người dân ở vùng sạt lở, lũ lụt được chính quyền địa phương di chuyển đến nơi an toàn.



Ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình cho biết, để hỗ trợ người dân phòng tránh lũ, huyện Minh Hoá đã trích nguồn ngân sách mua 3 tấn gạo dự trữ để cấp phát cho các hộ dân có nguy cơ bị cô lập, giúp bà con không bị thiếu đói trong những ngày mưa lũ.



