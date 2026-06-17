Đây là thứ đắt nhất trên smartphone

Carl Pei là CEO của Nothing - hãng sở hữu nhiều mẫu smartphone độc lạ như Nothing Phone (4a) pro. Ảnh: Nothing.

Ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng đang chứng kiến một bước chuyển dịch cơ cấu lớn với tốc độ nhanh hơn dự kiến. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự bùng nổ của làn sóng đầu tư vào AI. Sự thay đổi này đang buộc các thiết bị dành cho người tiêu dùng phải thích ứng với mức chi phí linh kiện ngày một leo thang.

Mới đây, ông Carl Pei, nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành của hãng điện thoại Nothing, lên tiếng cảnh báo về thực trạng này. Ông cho biết chip nhớ hiện đã vượt qua vi xử lý và trở thành linh kiện đắt đỏ nhất trong danh mục vật liệu của một chiếc smartphone.

"Bộ nhớ hiện là linh kiện đắt nhất trong một chiếc điện thoại thông minh. Nó đắt hơn cả bộ vi xử lý, đắt hơn màn hình và có thể chiếm tới hơn 50% tổng hóa đơn phần cứng", ông Carl Pei chia sẻ trên tài khoản X cá nhân.

Để minh chứng cho mức tăng trưởng phi mã này, vị CEO đã lấy ví dụ từ chính sản phẩm của công ty mình. Đối với mẫu điện thoại Nothing Phone (4a), chi phí cho chip nhớ tăng gấp đôi chỉ trong giai đoạn từ lúc lên ý tưởng thiết kế cho đến khi sản phẩm ra mắt. Sau đó, con số này lại tiếp tục tăng gấp đôi một lần nữa.

Chip nhớ đã vượt qua vi xử lý, camera, màn hình để trở thành linh kiện đắt đỏ nhất trên điện thoại. Ảnh: Wired.

Trước đây, các nhà sản xuất smartphone luôn vận hành dựa trên một quy luật truyền thống: giá thành của các linh kiện phần cứng sẽ giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, nhu cầu gom hàng khổng lồ từ các trung tâm dữ liệu AI đã phá vỡ hoàn toàn chuỗi cung ứng toàn cầu, đảo ngược quy luật vốn có và đẩy giá DRAM cùng bộ nhớ lưu trữ lên mức cao kỷ lục.

Hệ lụy trực tiếp là giá bán smartphone trên thị trường đang bị đẩy lên cao. Các mẫu điện thoại mới ra mắt kể từ tháng 2 đều có mức giá khởi điểm cao hơn thế hệ tiền nhiệm khoảng 100 USD. Tại Ấn Độ, một trong những thị trường trọng điểm của dòng sản phẩm Nothing, những thiết bị trước đây có giá trên 300 USD nay đã tăng thêm khoảng hơn 70 USD.

Tình trạng này không thể giải quyết bằng cách tích trữ linh kiện trước khi sản xuất. Hiện nay, các nhà sản xuất chip đang phân phối sản phẩm theo hạn ngạch. Điều này buộc các hãng điện thoại phải chấp nhận số lượng được chia, bất kể mức giá bị áp đặt là bao nhiêu.

Không chỉ smartphone, ngành công nghiệp máy tính (PC) cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Bà Karen Parkhill, Giám đốc tài chính (CFO) của HP, từng lưu ý rằng tỷ trọng của bộ nhớ trong tổng chi phí linh kiện một chiếc PC hiện đã tăng lên mức hơn 30%.

Trước bối cảnh thị trường biến động, CEO của Nothing đưa ra lời khuyên thẳng thắn cho người tiêu dùng.

“Nếu bạn đang có nhu cầu nâng cấp điện thoại, thời điểm tốt nhất là ngày hôm qua. Thời điểm tốt thứ nhì là ngay bây giờ. Mùa mua sắm năm nay sẽ không có những mức giảm giá sâu như mọi người vẫn từng quen thuộc”, ông cho biết.

Tác giả: Việt Anh

Nguồn tin: znews.vn