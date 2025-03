Đây là smartphone màn hình gập 3 đối đầu với điện thoại Samsung

Your browser does not support the video tag.

Video ý tưởng smartphone màn hình gập 3 Tecno Phantom Ultimate 2.

Điện thoại Tecno có thể không nổi tiếng bằng smartphone của Apple, Samsung và Google. Tuy nhiên, hãng vẫn gây chú ý khi tung ra nguyên mẫu điện thoại màn hình gập 3 của mình tại Triển lãm di động toàn cầu - MWC (Mobile World Congress) 2025.

Kể từ khi Huawei phát hành chiếc điện thoại gập ba đầu tiên (cụ thể là Huawei Mate XT Ultimate) vào năm 2024, chúng đã trở thành chủ đề bàn tán của giới công nghệ. Và Samsung, Honor là 2 trong những thương hiệu đang phát triển dòng sản phẩm này.

Thực tế, Tecno đã ám chỉ về một chiếc điện thoại màn hình gập ba trong hơn nửa năm nay. Quay trở lại tháng 8/2024, hãng còn tung một video về khái niệm điện thoại màn hình gập ba.

Ý tưởng smartphone màn hình gập 3 Tecno Phantom Ultimate 2.

Tại MWC ở Barcelona (Tây Ban Nha), ​​Tecno cũng gây sự chú ý với AI. Công ty đã trình bày tầm nhìn của mình về việc tích hợp trí tuệ nhân tạo trên một hệ sinh thái được kết nối.

Với chủ đề "Tạo ra tương lai AI", thương hiệu này đang chứng minh cách Tecno AI nâng cao trải nghiệm của người dùng trên nhiều thiết bị, bao gồm: điện thoại thông minh, kính AI, máy tính xách tay, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và tai nghe.

Điểm nhấn chính của sự kiện là việc ra mắt dòng Tecno Camon 40, được thiết kế cho nhiếp ảnh tiên tiến, tích hợp chức năng chụp ảnh tốc độ cao cùng với các công cụ hỗ trợ AI.

Điện thoại Tecno Camon 40.

Ngoài điện thoại thông minh, Tecno đang mở rộng hệ sinh thái AI của mình với việc giới thiệu Kính Tecno AI đầu tiên và MegaBook S14 - máy tính xách tay 14 inch nhẹ nhất thế giới có màn hình OLED 2,8K. Bên cạnh đó, Tecno còn giới thiệu ý tưởng đột phá về chiếc điện thoại thông minh Spark Slim với thiết kế mỏng đáng kinh ngạc, tích hợp viên pin 5.000mAh !

Tác giả: Trần Vy - Phone Arena

Nguồn tin: nguoiduatin.vn