Dạy học 2 buổi/ngày đáp ứng xu hướng đổi mới giáo dục

Cô và trò Trường THCS Tân Thịnh (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên).

Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 06/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ và hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông từ năm học 2025-2026. Theo đó, buổi 1 tổ chức dạy chương trình giáo dục phổ thông,buổi 2 tổ chức các hoạt động củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập và phát triển toàn diện đức - trí - thể - mĩ.

Học sinh Trường THPT Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) hào hứng với những hoạt động giáo dục đa dạng, sinh động.

Mở rộng cơ hội phát triển toàn diện cho học sinh

Ông Dương Xuân Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) khẳng định: Việc triển khai tổ chức dạy học 2 buổi/ngày là một bước đi quan trọng, rất phù hợp xu hướng đổi mới giáo dục, giúp học sinh được học tập, rèn luyện toàn diện hơn, đồng thời cũng giảm áp lực học thêm ngoài nhà trường.

Theo tinh thần đó, Trường THPT Phú Bình xác định buổi 1 là thời gian thực hiện chương trình GDPT chính khóa; buổi 2 là thời gian để tổ chức các hoạt động giáo dục bổ trợ, phát triển năng lực, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt theo yêu cầu, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục tài chính, giáo dục nghệ thuật, thể chất, STEM, hướng nghiệp, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ… theo định hướng phát triển toàn diện phù hợp với tâm sinh lý học sinh.

Bên cạnh đó, cũng phải nhìn nhận thực tế triển khai, nhà trường vẫn gặp phải những khó khăn nhất định. “Do điều kiện thực tế về số lượng đội ngũ giáo viên các môn, yêu cầu trong bố trí sắp xếp tiết dạy, cho nên việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cũng chưa thể đáp ứng như mong muốn”, ông Dương Xuân Bình chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thịnh (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) trao đổi: Chủ trương dạy học 2 buổi/ngày mở ra cơ hội tốt hơn để học sinh được phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất, thông qua các hoạt động giáo dục đa dạng, phù hợp theo tinh thần của chương trình GDPT 2018.

Theo đó, Trường THCS Tân Thịnh đã trao đổi với phụ huynh, dựa theo đăng ký của học sinh, từ đó lựa chọn tổ chức một số nội dung vào buổi 2 như: Sinh hoạt câu lạc bộ năng khiếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập cho học sinh cuối cấp… Nhờ các hoạt động giáo dục buổi 2, các em rất hào hứng và có động lực trong học tập, phát triển bản thân.

Tuy vậy, theo bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, thực tế của nhà trường cũng như một số cơ sở giáo dục trên địa bàn cho thấy, để việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày phát huy hiệu quả, ngành giáo dục và các cấp cũng cần tiếp tục quan tâm nhằm đáp ứng tốt hơn nữa về chỉ tiêu biên chế giáo viên, điều kiện phòng lớp học, cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ dạy học cho các trường học.

Một giờ học tại Trường THCS Tân Thịnh (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên).



Đảm bảo phù hợp thực tiễn

Ông Đào Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên khẳng định việc ngành giáo dục triển khai dạy học 2 buổi/ngày góp phần quan trọng trong việc cụ thể hóa, hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Nhằm triển khai thống nhất và đạt hiệu quả cao, Sở GD&ĐT Thái Nguyên đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường bảo đảm tính thực tiễn, linh hoạt, khả thi, phù hợp với điều kiện đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có.

Theo đó, kế hoạch cần thể hiện rõ phương án huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chương trình theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 06/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và Sở GD&ĐT; phải cụ thể hóa các nội dung, thời lượng, thời gian, địa điểm, đối tượng học sinh được tổ chức học 2 buổi/ngày; phân công giáo viên hợp lý, khoa học, bảo đảm đúng quy định về thời gian làm việc, phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của từng nhà trường.

“Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường phải đặt mục tiêu chất lượng và kết quả của hoạt động dạy học lên hàng đầu; phù hợp với tình hình thực tiễn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh về an ninh trật tự, sức khỏe, dinh dưỡng, vệ sinh trường học”, ông Đào Xuân Tân nhấn mạnh.

