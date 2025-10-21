Đấu giá biển số ô tô: "Ngũ quý" 37K-888.88 đạt mức 2,605 tỉ đồng

Theo kế hoạch được phê duyệt trước đó, phiên đấu thứ 8 niêm yết hơn 1,77 triệu biển số của 34 tỉnh, thành.

Số liệu thống kê về công tác đấu giá biển số trong ngày 20/10, Cục CSGT phối hợp với đơn vị liên quan đã đấu giá thành công 1.222 biển số với số tiền dự thu trên 62,8 tỉ đồng.

Trong đó, biển số ô tô 493 biển, dự thu hơn 50,8 tỉ đồng, biển xe máy 729, dự thu gần 12 tỉ đồng.

Biển 37K-888.88 được trả tới 2,605 tỷ đồng

Năm biển số xe ô tô có giá trúng cao nhất trong ngày là 37K-888.88 (2,605 tỉ đồng); 51N-222.22 (1,77 tỉ đồng); 79A-777.79 (855 triệu đồng); 89A-989.89 (730 triệu đồng) và 51B-966.66 (615 triệu đồng).

Năm biển số xe máy có giá trúng cao nhất trong ngày là 79AA-888.88 (758 triệu đồng); 49AA-567.89 (223,5 triệu đồng); 43AB-555.55 (213,5 triệu đồng); 99AA-333.33 (195,5 triệu đồng) và 68AC-222.22 (166 triệu đồng).

Tính chung kể từ khi thực thi đấu giá biển số xe tới nay, đã có trên 150.000 biển số được đấu giá thành công. Tổng số tiền thu về ngân sách hơn 8.100 tỉ đồng.

