Danh tính người đàn ông cởi trần la hét, chặn xe cảnh sát giao thông

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông cởi trần la hét ở giữa đường, trước mặt các cán bộ cảnh sát giao thông đã gây xôn xao dư luận. Người đàn ông sau đó đã bị lực lượng chức năng khống chế. Nhiều người xem clip bày tỏ sự bất bình, đồng thời tò mò về danh tính người này cũng như nguồn cơn dẫn đến sự việc.

Được biết, sự việc xảy ra vào tối ngày 18/6 tại khu vực nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (thuộc địa bàn phường Thanh Xuân, TP Hà Nội).

M. cởi trần, la hét, chặn xe cảnh sát giao thông. (Ảnh: VTC News)

Nguồn tin trên báo VTC News cho hay, ngày 18/6, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.

Đến khoảng 21 giờ 15 phút, tổ công tác kiểm tra xe máy mang BKS 29X7-319.xx do N.L.M. (SN 1988, trú tại Hà Nội) điều khiển và phát hiện M. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,828 mg/l khí thở (hơn gấp 2 lần mức vi phạm cao nhất theo quy định hiện hành). Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người này, đồng thời tạm giữ phương tiện theo quy định.

Người đàn ông được đưa về trụ sở Công an phường Thanh Xuân để làm việc. (Ảnh: Sức khỏe & Đời sống)

Thông tin trên báo Sức khỏe & Đời sống cho biết thêm, đến khoảng 23 giờ 05 phút cùng ngày, M. đã có hành vi cản trở khi tổ công tác sử dụng ô tô chuyên dụng để vận chuyển các phương tiện vi phạm về nơi tạm giữ. Người đàn ông đã chặn đầu xe chuyên dụng không cho di chuyển, hô hào, kích động, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Thanh Xuân nhanh chóng khống chế M., đưa về trụ sở công an phường để làm việc.

Hiện Công an phường Thanh Xuân đang xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý.

Tác giả: Lam Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn