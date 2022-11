Đánh bại Ba Lan, Argentina giành ngôi đầu bảng và gặp Australia ở vòng 1/8

Với mục tiêu phải thắng, Argentina dồn toàn đội hình lên tấn công và ép sân toàn diện ở hiệp 1. Los Albiceleste đã có cơ hội để mở tỷ số ở phút 38 nhưng thủ môn Wojciech Szczesny đã xuất sắc cản phá quả 11m của Messi.

Argentina xuất sắc giành ngôi đầu bảng và sẽ gặp Australia ở vòng 1/8 World Cup 2022 (Ảnh: AP).

Sức ép của Argentina tiếp tục được duy trì trong hiệp 2 và bàn thắng đến là điều tất yếu. Alexis MacAllister và Julian Alvarez lần lượt ghi bàn cho Argentina. Lionel Messi cũng có những cơ hội, nhưng ngôi sao PSG không thể có được bàn thắng cho riêng mình.

Đánh bại Ba Lan 2-0, Argentina giành ngôi đầu bảng C World Cup 2022 với 6 điểm và sẽ gặp Australia ở vòng 1/8. Ba Lan cùng có được 4 điểm như Mexico, nhưng Lewandowski cùng đồng đội giành ngôi nhì bảng do hơn về hiệu số bàn thắng (2-2 so với 2-3). Ở vòng 1/8, Ba Lan sẽ gặp đương kim vô địch Pháp.

Tác giả: Kim Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí