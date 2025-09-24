Đặng Văn Lâm sẵn sàng trở lại đội tuyển Việt Nam

Lần cuối thủ môn Đặng Văn Lâm khoác áo đội tuyển Việt Nam đã là từ tháng 9/2024, trong trận giao hữu thua 0-3 trước đội tuyển Nga trên sân Mỹ Đình. Đó là kỷ niệm đẹp nhưng buồn, khi Lâm có phần sai sót gián tiếp dẫn tới một bàn thua. Kể từ đó, thủ môn Việt kiều Nga không còn nằm trong kế hoạch nhân sự của HLV Kim Sang-sik.

Sự kiên trì của Văn Lâm

Một phần nguyên nhân đến từ môi trường thi đấu. Văn Lâm khoác áo CLB Ninh Bình tại Giải hạng Nhất. Trong tập thể quá vượt trội so với phần còn lại, anh ít chịu áp lực, khó được đánh giá cao bằng những thủ môn đang chinh chiến ở V.League khắc nghiệt.

Nhưng từ mùa giải 2025/26, mọi chuyện đã khác khi Văn Lâm cùng Ninh Bình thăng hạng V.League. Thời gian qua, thủ thành này cũng thi đấu rất ấn tượng, đẳng cấp vẫn được duy trì. Chính điều đó trở thành điểm cộng lớn cho Văn Lâm.

Điểm nổi bật nhất ở Văn Lâm là sự chuyên nghiệp trong tập luyện. Gần 10 năm qua, anh duy trì chế độ khắt khe, thuê HLV thể lực cá nhân riêng biệt. Điều hiếm thấy ở cầu thủ Việt Nam, cả nội binh lẫn ngoại binh.

Ở CLB Ninh Bình, không ít lần người hâm mộ bắt gặp những video Văn Lâm thử thách Hoàng Đức sút bóng vào khung thành. Thái độ sẵn sàng đối diện với cầu thủ hay nhất Việt Nam hiện tại không chỉ là màn thử thách vui vẻ, mà còn như lời khẳng định. Văn Lâm đã, đang và sẽ luôn giữ tinh thần cầu tiến, không để bản thân dừng lại.

Sự nghiêm túc ấy giúp Văn Lâm duy trì thể hình, phản xạ và phong độ ổn định. Đặc biệt, từ khi trở lại thi đấu tại V.League mùa 2025/26, anh nhanh chóng chứng tỏ được đẳng cấp với những màn trình diễn chắc chắn sau 4 trận đầu tiên.

An tâm cho khung thành đội tuyển Việt Nam

Kể từ khi lên nắm quyền, HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho nhiều thủ môn. Tuy nhiên, chưa ai mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối. Filip Nguyễn vẫn phập phù, đôi lúc bối rối khi đối mặt áp lực. Nguyễn Đình Triều đã lớn tuổi. Trong khi các lựa chọn trẻ như Nguyễn Văn Việt thiếu kinh nghiệm quốc tế, còn Trần Trung Kiên chắc suất ở U23 nhưng vẫn cần thêm thời gian trui rèn. Trong bối cảnh đó, phong độ ổn định của Đặng Văn Lâm ở V.League mùa này là sự lựa chọn đáng để cân nhắc.

Lâm từng là người gác đền số một dưới thời HLV Park Hang-seo, góp công lớn trong chức vô địch AFF Cup 2018, á quân AFF Cup 2022, lọt đội hình tiêu biểu Đông Nam Á 2018, 2019 và chơi nổi bật nhất đội tuyển ở các giải châu Á. Bên cạnh đó, Văn Lâm đã có những giao tiếp ăn ý, mối quan hệ tốt với hầu hết đồng đội tuyển thủ.

Dĩ nhiên, Văn Lâm chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng chơi chân. Nhưng thực tế HLV Kim Sang-sik chưa từng đặt nặng tiêu chí này.

Ngay cả khi sử dụng Filip Nguyễn, ông Kim vẫn đề cao sự chắc chắn, an toàn trong các pha xử lý gần khung thành hơn là khả năng phát động bóng dài.Vì vậy Văn Lâm vẫn là lựa chọn phù hợp.

Tháng 10 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Nepal ở hai lượt trận vòng loại Asian Cup 2027. Trước đối thủ không quá mạnh, đây là thời điểm hợp lý để HLV Kim Sang-sik vừa đảm bảo kết quả, vừa thử nghiệm nhân sự.

Và giữa hàng loạt gương mặt đang được xoay tua, một “lá chắn” như Đặng Văn Lâm sẽ giúp khung thành đội tuyển có điểm tựa chắc chắn, các tuyến trên yên tâm thi đấu.

