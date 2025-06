Đang tiếp nhiên liệu, ô tô bất ngờ phát nổ khiến 2 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Một chiếc xe đã phát nổ khi đang tiếp nhiên liệu tại một trạm xăng và khí đốt tự nhiên ở Lapa, Rio de Janeiro, Brazil, vào sáng sớm 7/6. Một người đàn ông đã tử vong và một người khác bị thương nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Cảnh sát Dân sự, nạn nhân tử vong là tài xế của chiếc xe và được xác định là Guaraci Ferreira R. Costa, 64 tuổi. Ông là người đứng sau xe khi vụ nổ xảy ra.

Chiếc xe ô tô phát nổ khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân bị thương nặng là nhân viên trạm xăng, được xác định là Paulo dos Santos, 61 tuổi. Ông đang đi ngang qua chiếc xe khi vụ nổ xảy ra. Người này sau đó đã được đưa đến Bệnh viện Souza Aguiar để điều trị, nhưng không qua khỏi.

Theo tờ báo O Globo, Cảnh sát dân sự đã báo cáo rằng một cuộc giám định chuyên môn đã được tiến hành tại hiện trường và các nhân chứng đã được phỏng vấn.

Vụ việc đang được điều tra để xác định nguyên nhân.

