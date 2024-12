Dàn lãnh đạo cấp cao công ty Vàng Lào Cai đồng loạt nộp đơn từ nhiệm

Công ty CP Vàng Lào Cai (mã chứng khoán: GLC) mới đây đã công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT công ty, gồm ông Nguyễn Tiến Đức - Chủ tịch HĐQT, bà Hoàng Thị Quế - Thành viên HĐQT kiêm giám đốc và người đại diện pháp luật và ông Nguyễn Tiến Hải - Thành viên HĐQT.

Lý do nộp đơn từ nhiệm, ông Đức cho biết vì lý do cá nhân, ông Hải do thay đổi nơi sinh sống, còn bà Quế do thay đổi nơi sinh sống và định hướng công việc.

Ông Nguyễn Tiến Đức làm Chủ tịch HĐQT từ tháng 6-2022, còn ông Nguyễn Tiến Hải vừa được bầu vào HĐQT của Vàng Lào Cai vào tháng 7-2024. Bà Quế làm giám đốc của công ty từ tháng 3-2019.

Theo đó, HĐQT Vàng Lào Cai đã ban hành nghị quyết miễn nhiệm các chức vụ của 3 cá nhân trên và bầu 3 người khác thay thế gồm ông Trần Quang Đặng giữ chức Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Huyền và bà Phạm Thị Thu Nguyệt làm thành viên HĐQT.

Đồng thời, bà Huyền cũng được bổ nhiệm làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty.

Về Công ty Vàng Lào Cai, doanh nghiệp này được thành lập năm 2007. Số vốn điều lệ ban đầu là 45 tỉ đồng. Hiện nay, vốn điều lệ của Công ty là 105 tỉ đồng.

Công ty có 4 cổ đông lớn bao gồm ông Cao Trường Sơn (23%), ông Đỗ Tuấn Thịnh (22%), ông Phạm Anh Tuấn (20%) và ông Uông Huy Giang (22%).

Công ty hoạt chính trong lĩnh vực khai thác, tuyển quặng vàng gốc. Những năm gần đây, tình hình kinh doanh của Công ty không khả quan khi liên tục thua lỗ từ năm 2019, khiến lỗ lũy kế tại cuối năm 2023 lên đến 113 tỉ đồng.

Tác giả: Lê Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động