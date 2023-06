Đàn cá heo bơi lội, ‘diễn xiếc’ ở biển Đà Nẵng

Your browser does not support the video tag.

Đàn cá heo xuất hiện tại vùng biển gần bờ Đà Nẵng (Nguồn: Duy Thái)

Ngày 22/6, trên nhiều trang mạng xã hội Facebook đăng tải clip đàn cá heo tung tăng bơi lội, “diễn xiếc” đẹp mắt ở vùng biển khu vực bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Theo clip (khoảng 17 giây) thì đàn cá heo có ít nhất 3 con, liên tục búng lên cao như diễn xiếc. Ngay khi clip đăng tải đã nhận được sự chú ý của nhiều người. Có người cho rằng, đàn cá heo xuất hiện chứng tỏ đây là vùng biển nước sạch.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, theo như clip thì vị trí đàn cá heo xuất hiện nằm ở giữa khu vực Mũi Súng và Hục Lở thuộc bán đảo Sơn Trà. Khu vực Mũi Súng và Hục Lở nằm ở phía Nam của bán đảo Sơn Trà thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà là khu vực này có hệ sinh thái biển rất phong phú.

Cá heo "diễn xiếc" trên vùng biển Đà Nẵng. (Ảnh: cắt từ Clip)

Theo ông Vũ, đây là lần đầu tiên người dân ghi được cảnh cá heo bơi lội ở khu vực các bãi biển gần bờ của Đà Nẵng.

Trước đây, ở các bãi biển Đà Nẵng chỉ ghi nhận tình trạng cá heo bị thương dạt vào bờ. Cụ thể, ngày 31/5/2020, lực lượng của Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp cùng cán bộ thanh tra thủy sản Sở NN&PTNT, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2 cứu hộ thành công một chú cá heo dạt vào bờ biển Thọ Quang (quận Sơn Trà).

Chú cá heo này bị thương nhẹ, nghi do mắc lưới đánh cá, trôi dạt vào khu vực biển gần Trạm biên phòng Công trình 15 dưới chân núi Sơn Trà.

