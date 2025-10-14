Đàn cá heo bất ngờ bơi nhảy tung tăng theo tàu khách ở Hòn Cau

Đàn cá heo bơi nhảy tại vùng biển Hòn Cau, tỉnh Lâm Đồng lúc sáng 12-10 - Ảnh: LƯU YẾN PHI

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, chị Lưu Yến Phi - nhân viên Ban quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau - cho biết trong lúc tàu chở khách từ đảo vào lại đất liền thì bất ngờ có một đàn cá heo khoảng 20 con bơi ngang.

Vị trí xuất hiện đàn cá heo cách đảo Hòn Cau khoảng 1km. Đàn cá heo bơi nhảy, bám theo chiếc tàu khiến mọi người thích thú, ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm.

Theo chị Phi, xung quanh biển Hòn Cau từng nhiều lần xuất hiện cá heo, nhưng đây là đợt có số lượng đông nhất so với mọi năm. Ngoài cá heo, tại vùng biển Hòn Cau cũng nhiều lần xuất hiện cá voi bơi xung quanh.

Khu bảo tồn biển Hòn Cau ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng rộng khoảng 12.500ha, trong đó diện tích biển 12.360ha, còn lại là phần đảo khoảng 140ha.

Vùng biển Hòn Cau được đánh giá cao về đa dạng sinh học, nơi hội tụ nhiều loài hải sản quý hiếm, đặc biệt là san hô với 282 loài.

Cá ở rạn san hô có khoảng 324 loài, trong đó có các loài như: cá bướm, cá thia, cá mó, cá hồng, cá đuôi gai, cá sơn...

Bên cạnh đó có 46 loài giáp xác, trong đó nhiều loài quan trọng như tôm hùm bông và tôm hùm đỏ. Cá ở vùng biển Hòn Cau còn có các giống như: cá trích, cá cơm, cá suốt, cá mú.

Đặc biệt, vùng biển Hòn Cau hiện còn nhiều loài nguy cấp, quý hiếm như các loài rùa biển: vích, đồi mồi, đồi mồi dứa, trai tai tượng…

Tác giả: Đức Trong

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ