Đàm Vĩnh Hưng tung “nước cờ” mới trong vụ kiện với tỉ phú Gerard Williams

“Cú phản đòn” từ phía Đàm Vĩnh Hưng

Luật sư của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã nộp thỉnh nguyện đơn xin trả vụ kiện (Motion to Remand) lên Tòa án Liên bang hôm 4.9 (giờ Mỹ). Động thái này diễn ra sau khi bị đơn là ông Gerard Williams đã có đơn đề nghị chuyển vụ kiện từ Tòa Thượng thẩm tiểu bang California lên Tòa án Liên bang. Trong đơn, phía nam ca sĩ cũng yêu cầu ông Gerard Williams phải bồi thường phí luật sư và các chi phí phát sinh với tổng số tiền là 14.994 USD (hơn 395 triệu đồng).

Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Bích Tuyền.

Phía luật sư của Đàm Vĩnh Hưng đưa ra hai lý do chính để yêu cầu Tòa án Liên bang trả vụ án về lại Tòa Thượng thẩm California:

Thứ nhất, chuyển vụ kiện không đúng thời hạn: thông báo chuyển vụ kiện của ông Gerard Williams được nộp sau 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn kiện và trát hầu tòa (27.11.2024), vi phạm quy định về thời hạn.

Thứ hai là vi phạm "Forum Defendant Rule". Quy tắc này cấm bị đơn chuyển vụ kiện lên Tòa án Liên bang nếu bị đơn là công dân của chính tiểu bang nơi đơn kiện ban đầu được nộp. Phía Đàm Vĩnh Hưng lập luận rằng bị đơn ông Gerard Williams là công dân California, nhưng đã khai man là công dân Missouri để lách luật. Họ cũng cung cấp các bằng chứng cho thấy ông Gerard Williams từng tuyên bố mình là cư dân, làm việc và công dân California trong các hồ sơ pháp lý trước đây.

Dựa trên Điều 28, Bộ Luật Hoa Kỳ 1447 (c), phía nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải thanh toán các chi phí hợp lý và phí thực tế, bao gồm phí luật sư là 14.994 USD. Yêu cầu này được đưa ra sau khi luật sư của Đàm Vĩnh Hưng đã nhiều lần liên lạc (qua email vào các ngày 11.8.2025, 23.8.2025, 1.9.2025 và 2.9.2025) để sắp xếp một cuộc họp qua điện thoại với luật sư của bị đơn nhằm thảo luận về vụ việc, nhưng không nhận được sự hợp tác. Mặc dù có tới tám công ty luật đại diện cho bị đơn, không ai trong số họ tham gia cuộc họp được đề xuất.

Luật sư của Đàm Vĩnh Hưng nhấn mạnh rằng việc chuyển vụ án lên Tòa án Liên bang là một trong những nỗ lực mới nhất nhằm trì hoãn vụ kiện. Trong bản kiến nghị dài hơn 14 trang, phía nguyên đơn đề nghị Tòa án Liên bang ra lệnh trả lại vụ án cho Tòa Thượng thẩm California tại Quận Cam, yêu cầu bồi thường phí luật sư như đã nêu, cùng với "tất cả các biện pháp khắc phục bổ sung mà bị đơn có quyền được hưởng một cách chính đáng".

Chiến lược của tỉ phú Gerard Williams

Trước khi phía Đàm Vĩnh Hưng có động thái như đã nêu trên, ông Gerard Williams đã chính thức nộp đơn xin chuyển toàn bộ vụ kiện từ Tòa Thượng thẩm California (tại Orange County, Mỹ) lên hệ thống Tòa án Liên bang.

Đàm Vĩnh Hưng và Gerard Williams từng có mối quan hệ tốt trước khi vướng kiện tụng căng thẳng ở Mỹ

Trong đơn kiện gốc do Đàm Vĩnh Hưng khởi xướng tại tòa án Orange County, anh đã khai mình là một cư dân của Orange County, thuộc tiểu bang California (Mỹ). Đáng chú ý, trong một vụ kiện khác trước đó do chính Gerard Williams đứng đơn kiện Mr. Đàm, vị tỉ phú này cũng đã khai nhận mình là cư dân của Orange County, California.

Tuy nhiên, trong đơn xin chuyển vụ kiện lên tòa liên bang, ông Gerard Williams đã khai rằng nơi ông coi là nhà thực sự là tại Christian County, bang Missouri (Mỹ). Phía doanh nhân này còn đưa ra một lập luận khác khi cho rằng nơi cư trú thật sự của Đàm Vĩnh Hưng là tại địa chỉ trên đường Thất Sơn, khu Bắc Hải, TP.HCM (Việt Nam).

Bằng cách này, phía bị đơn cố gắng đưa vụ kiện: từ cuộc chiến giữa hai cư dân California trở thành một vụ tranh chấp giữa một công dân Missouri và một công dân Việt Nam, hoàn toàn thuộc thẩm quyền của tòa án liên bang. Điều này sẽ tạo ra lợi thế cho phía ông Gerard Williams do khác biệt cốt lõi trong quy tắc xét xử của bồi thẩm đoàn giữa hai hệ thống tòa án.

Tác giả: Trang Đào (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn