Đâm bạn nhậu vì bị ngăn uống tiếp

Ngày 2/11, Phương bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích.

Nguyễn Văn Thanh Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Theo điều tra, tối 28/6, Phương nhậu cùng 3 người khác. Khi uống được 3 ly rượu thì bạn nhậu khuyên Phương dừng, nói "mầy uống nhiều quậy gia đình".

Phương bực tức bỏ về nhà, nhưng khi thấy bạn nhậu đi ngang đã cầm dao tấn công. Được nhiều người can ngăn, anh ta dừng lại.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, giữ được tính mạng, thương tật 19%.

Tác giả: Ngọc Tài - Dương Đông

Nguồn tin: vnexpress.net