Đại uý Công an cứu người gặp nạn trong đêm

Gia đình người gặp nạn cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Đại úy Thương. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Ngày 1/4, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị vừa nhận được thư của gia đình công dân gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an Tuyên Quang và đặc biệt là Đại uý Nịnh Văn Thương, cán bộ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý - Công an tỉnh, vì đã có nghĩa cử cao đẹp cứu giúp người gặp nạn.

Trước đó, khoảng 1h ngày 2/2, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Đại uý Nịnh Văn Thương di chuyển về nhà tại xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Đến đầu cầu Mỹ Lâm, thuộc Tổ 5, phường Mỹ Lâm, TP Tuyên Quang, Đại úy Thương phát hiện xe mô tô bị đổ ở ven đường nhưng không thấy ai bên cạnh.

Mặc dù trời đang mưa rất to nhưng Đại úy Thương vẫn dừng xe để tìm kiếm xung quanh và phát hiện một thanh niên đang bất tỉnh, nằm gục trong bụi cây, trên người có nhiều vết trầy xước.

Đại úy Thương nhanh chóng cõng người bị thương đến Bệnh viện Suối Khoáng ở gần đó để cấp cứu.

Khi người thanh niên tỉnh táo, Đại uý Thương tìm hiểu thì biết người bị nạn là anh Vũ Ngọc Hoàn, trú tại Tổ 7, phường An Tường, TP Tuyên Quang.

Do trời mưa, đường trơn nên anh Hoàn không may bị ngã xe, bất tỉnh.

Sau đó Đại úy Thương đã liên hệ gia đình để đến đón người bị nạn về nhà an toàn.

