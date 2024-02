Đại uý Công an lao vào dòng nước xiết, cứu người đuối nước

Vụ việc xảy ra vào hồi 14h30’ ngày 28/2/2024, tại khu vực cống hộp dọc bờ mương công trình thủy nông Nậm Rốm (thuộc địa phận bản Nà Púng, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ). Khi đó, Đại úy Lê Hoàng Hà Nam, Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Điện Biên phát hiện dưới mương nước có một chiếc nón nổi lập lờ đồng thời có bong bóng sủi lên.

Đại úy Lê Hoàng Hà Nam tại khu vực cứu người đuối nước.

Linh cảm có người bị đuối nước, ngay lập tức, Đại úy Nam đã lao xuống dòng nước lạnh lặn ngụp, mò tìm. Ngay khi phát hiện nạn nhân bị chìm xuống đáy kênh, Đại úy Nam đã cố hết sức đưa nạn nhân lên bờ.

"Tại khu vực này, tôi phát hiện thấy có nón nổi trên mặt nước, nghi có người gặp nạn nên tôi nhảy xuống mò tìm. Sau đó thì tôi phát hiện được nạn nhân đang chìm dưới đáy", Đại uý Nam cho biết.

Khi được đưa vào bờ, nạn nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê, chân, tay co cứng. Bằng kỹ năng, kinh nghiệm của một người lính CNCH, Đại úy Lê Hoàng Hà Nam cùng một người dân có mặt tại hiện trường nhanh chóng thực hiện các biện pháp sơ cứu, giúp nạn nhân dần phục hồi.

Anh Phạm Minh Hải (áo vàng, bên phải) được cán bộ PCCC & CNCH kiểm tra sức khỏe.

Được biết, nạn nhân bị đuối nước là anh Phạm Minh Hải (SN 1982, trú tại tổ dân phố 1, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ). Anh Hải cho biết, khi đi đến địa phận thuộc bản Nà Púng thì gặp cơn choáng, say xẩm mặt mày, không biết gì nữa; đến khi tỉnh dậy thì thấy nhiều người xung quanh, quần áo ướt sũng. Nghe mọi người xung quanh nói lại thì anh mới biết bản thân vừa được một cán bộ Công an cứu sống.

Theo ông Lò Văn Lập - một người dân chứng kiến vụ việc cho biết: "Tôi ngồi ở cửa nhà dưới bản, nhìn lên đường xa xa có bóng người đang đi thì thấy đổ vật xuống mương, tôi chạy lên thì đã thấy anh Nam mò vớt được người bị nạn. Anh Nam thật là quả cảm, nhanh, kịp thời để cứu người bị nạn".

Ông Phạm Minh Hằng, cha anh Phạm Minh Hải xúc động chia sẻ, không có Đại uý Nam thì hôm nay con ông không còn nữa. Ông Hằng cảm thấy con mình may mắn khi được Đại uý Nam và nhân dân khu vực đó cứu giúp, đưa về gia đình an toàn.

Tác giả: Trường Long

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân