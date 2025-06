Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh gồm 10 chi bộ trực thuộc, với tổng số 97 đảng viên chính thức. Với phương châm: “Kỷ cương – Sáng tạo – Chất lượng – Hiệu quả”, Đại hội có chủ đề "Đoàn kết, đổi mới sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị góp phần đưa Nghệ An vững bước tiến vào kỷ nguyên mới".

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Cấp ủy các chi bộ đã bám sát nghị quyết, chương trình công tác, kế hoạch của Đảng bộ để chủ động tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh hiệu quả, đảm bảo chất lượng; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách, các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội ngày càng được nâng cao; trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quốc hội ban hành các nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chỉ đạo tuyên truyền thực hiện tốt cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026...

Phó Bí thư Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh Đào Quang Thiền trình bày dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ là lãnh đạo cán bộ, đảng viên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, giao việc của UBND tỉnh, các thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các buổi làm việc với các cấp, các ngành; định kỳ hàng tuần tổng hợp báo cáo kết quả trình xử lý văn bản của cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Thực hiện tốt công tác phục vụ các kỳ họp của UBND tỉnh, các phiên họp, làm việc, đối nội, đối ngoại của Lãnh đạo UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Doãn Hùng – đại diện Chi bộ Tổng hợp trình bày tham luận “Nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh trong giai đoạn mới”

Đồng chí Hồ Văn Quỳnh - đại diện Chi bộ Công nghiệp trình bày tham luận “Công tác nắm tình hình và kịp thời tham mưu xử lý các chương trình, dự án trọng điểm, quy mô lớn”

Đồng chí Lưu Thị Hồng Trâm - đại diện Chi bộ Khoa giáo Văn xã trình bày tham luận “Một số giải pháp để phát triển văn hoá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và định hướng, giải pháp phát triển Văn hoá Nghệ An trong thời gian tới”

Xác định công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng, Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ quán triệt tổ chức thực hiện tốt các Quyết định, Chỉ thị của cấp trên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện ký số văn bản, tăng cường tính công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Công tác điều hành được đổi mới theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với vai trò của người đứng đầu của các phòng, ban, đơn vị; việc phân cấp, phân quyền được tăng cường. Trong 03 năm liên tiếp 2022, 2023, 2024, Văn phòng UBND tỉnh luôn được xếp thứ 2 về công tác cải cách hành chính trong khối các Sở, ban, ngành của tỉnh.

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ, đảng viên tham mưu UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nâng cao tỷ lệ số hóa thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Trung tâm Phục vụ hành chính công đã thực hiện tốt trong công tác phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cổng thông tin điện tử đã thực hiện quản lý các Hệ thống thông tin phục vụ thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số theo đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình - đại diện Chi bộ Nội chính, Kiểm soát thủ tục hành chính trình bày tham luận “Kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025”

Đồng chí Đinh Xuân Tuấn – Bí thư Chi đoàn Thanh niên trình bày tham luận “Công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, bám sát các chỉ đạo, định hướng, yêu cầu của Trung ương, của tỉnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được chú trọng; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được chú trọng, đề cao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ; tổ chức đối thoại, tiếp công dân, công khai minh bạch thông tin về hoạt động quản lý, điều hành, kế hoạch công tác. Giữ vững ổn định nội bộ, thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước; không để xảy ra vi phạm về chính trị nội bộ.

Đảng bộ đã tổ chức học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng nghiêm túc, đầy đủ. Tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện hiệu quả quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng (thực hiện kết nạp 8 đảng viên mới). Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các cuộc kiểm tra, giám sát hằng năm… Trong nhiều năm, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh được xếp loại hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu. Từ năm 2022-2024, tập thể Văn phòng UBND tỉnh được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Hải Nam - Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Nhiệm kỳ 2025-2030 là một nhiệm kỳ gắn với nhiều sự kiện quan trọng có tính chất đột phá của đất nước và của tỉnh Nghệ An, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đề ra mục tiêu: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tận tụy, liêm chính, chuyên nghiệp, có khát vọng và quyết tâm vươn lên; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra; khẳng định vị thế, vai trò của Đảng bộ trong hệ thống chính trị, góp phần quan trọng đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030”.

Tập trung 3 khâu đột phá và 5 nhóm nhiệm vụ chính để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhất trí cao với nội dung các văn kiện đã trình bày tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, từ chất lượng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, đến công tác tổ chức, điều hành Đại hội. Đại hội diễn ra trong không khí trang nghiêm, khẩn trương, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao của các đồng chí đảng viên đã thể hiện quyết tâm cao trong việc xây dựng và phát triển của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng đã thẳng thắn nhìn nhận các mặt hạn chế, khuyết điểm, trong đó một số nội dung đã được chỉ ra tại Báo cáo chính trị. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đại hội tiếp tục phân tích sâu hơn các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để từ đó có giải pháp khắc phục triệt để trong nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị Đại hội thảo luận, thống nhất các giải pháp tập trung vào 3 khâu đột phá và 5 nhóm nhiệm vụ chính. Cụ thể, 3 khâu đột phá đó là: Đột phá trong công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ, coi đây là nhiệm vụ cốt lõi. Cần chuyển mạnh từ tham mưu theo yêu cầu, bị động sang chủ động nghiên cứu, dự báo, đề xuất. Phải xây dựng quy trình làm việc khoa học, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ.

Đột phá trong chuyển đổi số toàn diện hoạt động nội bộ; chuyển đổi số phải thực chất, triệt để, trở thành văn hóa làm việc. Phấn đấu xây dựng thành công “Văn phòng không giấy tờ”, xử lý 100% công việc trên môi trường mạng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một “công chức số”, thành thạo kỹ năng số để nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Đột phá trong cải tiến lề lối làm việc và siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phải xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, quyết đoán, hiệu quả. Kiên quyết loại bỏ sự trì trệ, quan liêu, đùn đẩy trách nhiệm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh làm thước đo cao nhất cho mọi hoạt động.

Thực hiện hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ chính gồm: Tiếp tục xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phải đặc biệt quan tâm, dành nguồn lực và sự lãnh đạo tương xứng cho công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng một tập thể thực sự đoàn kết, thống nhất trên cơ sở phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra của Đảng với thanh tra của chính quyền và giám sát của các đoàn thể để tạo sức mạnh tổng hợp. Làm tốt công tác cán bộ; chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển để xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, có khát vọng cống hiến; đặc biệt quan tâm phát hiện, đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho tỉnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, chuyên nghiệp.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và bề dày thành tích trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng: Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh sẽ tiếp tục vững bước đi lên, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần này đã đề ra, góp phần tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tặng hoa và trao các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Đặng Thanh Tùng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh được chỉ định tiếp tục giữ chức danh Bí thư Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025 - 2030 * Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra. * 100% cấp ủy các chi bộ xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số hàng năm. Phấn đấu các chỉ số về cải cách hành chính, chỉ số chuyển đổi số năm sau tăng cao hơn năm trước; * Hàng năm, 100% đảng viên chấp hành chế độ học tập lý luận chính trị. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, trên 80% đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; Xây dựng ít nhất 01 mô hình "chi bộ 4 tốt"; mỗi chi bộ xây dựng ít nhất 01 điển hình "đảng viên 4 tốt"... * Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy kiểm tra 06 chi bộ, 30 đảng viên; giám sát 02 chi bộ, 20 đảng viên; 100% đảng viên đăng ký thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và cam kết nêu gương; xây dựng ít nhất 01 tập thể, 02 cá nhân điển hình; Phấn đấu kết nạp được ít nhất 04 đảng viên...

