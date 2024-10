Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp xúc, gặp gỡ thanh, thiếu nhi

Các em thanh, thiếu nhi phát biểu ý kiến tại Hội nghị.



Tham dự Hội nghị có 110 đại biểu đại diện cho hơn 1,5 triệu thanh, thiếu nhi toàn tỉnh Nghệ An.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy cho biết: Thời gian qua, tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An đã nêu cao truyền thống cách mạng, phát huy sức trẻ, trí tuệ và lòng nhiệt huyết, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn đọng nhiều vấn đề chưa được sâu sát, sát thực với nguyện vọng của thanh, thiếu nhi hiện nay, điều này đã và đang tác động rất lớn đến sự hình thành, phát triển toàn diện của lớp thanh thiếu nhi Nghệ An.

Do đó, hội nghị hôm nay là dịp để các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp xúc, lắng nghe, trao đổi, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của thanh, thiếu nhi tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, các ý kiến, băn khoăn, nguyện vọng được trao đổi, chia sẻ với không khí dân chủ, sôi nổi.

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã nhận được nhiều câu hỏi chính đáng và thiết thực của các bạn đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi.

Các ý kiến của đại diện thanh, thiếu nhi đã tập trung vào các nhóm vấn đề như: chuyển đổi số, chính sách phát triển kinh tế, thúc đẩy khởi nghiệp, giáo dục, đào tạo, an toàn trên không gian mạng, an toàn giao thông, bạo lực học đường, cơ sở vật chất học tập, sinh hoạt, phát triển thể chất, rèn luyện kỹ năng sống và thực hành xã hội cho thiếu nhi...

Các câu hỏi, kiến nghị của đoàn viên thanh niên và thiếu nhi cơ bản đã được trực tiếp trả lời, giải đáp tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Như Khôi đánh giá cao việc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tiếp xúc và gặp gỡ thanh, thiếu nhi tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An cũng chỉ rõ: Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay vẫn còn nhiều trăn trở khi thanh, thiếu nhi ở một số vùng, địa bàn còn gặp khó khăn trong tiếp cận những dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm dinh dưỡng; cuộc sống và sinh hoạt, học tập bị ảnh hưởng do thiên tai, địch họa; trẻ em bị bạo lực, bạo hành, xâm hại, tai nạn, thương tích còn xảy ra.

Tình trạng bạo lực học đường, các loại thuốc lá thế hệ mới, các chất kích thích đã và đang tác động tiêu cực tới sức khỏe thể chất, tinh thần của trẻ em…

Do đó, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Như Khôi đề nghị, trong thời gian tới, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các quy định của pháp luật về công tác thanh niên và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Rà soát để trình Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện chính sách pháp luật, nhất là pháp luật về về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, bạo lực học đường; phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhất là thuốc lá điện tử...

Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An trao đổi ý kiến, giải đáp những thắc mắc của các đại diện thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, hằng năm, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm tổ chức gặp mặt, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng về các vấn đề các em quan tâm; ban hành nghị quyết để thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Như Khôi nhấn mạnh: Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy trách nhiệm của người đại biểu, thường xuyên và định kỳ tiếp xúc với thanh thiếu nhi. Tiếp nhận, chuyển và theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cơ quan, tổ chức liên quan đến thanh thiếu nhi theo quy định của Luật Thanh niên, Luật Trẻ em và các quy định liên quan. Đặc biệt, quan tâm, phản hồi kịp thời cho thanh thiếu nhi về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của các em; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.

