Đặc vụ Mỹ bắn chết công dân, bang Minnesota yêu cầu điều tra độc lập

Reuters đưa tin, sáng 24/1 (giờ địa phương - tức sáng 25/1 theo giờ Việt Nam), một người đàn ông đã thiệt mạng tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota sau khi trúng đạn từ lực lượng liên bang phụ trách nhập cư. Nạn nhân được xác định là cư dân Alex Pretti, 37 tuổi, công dân Mỹ, là y tá làm việc tại khoa chăm sóc tích cực và từng phục vụ các cựu chiến binh.

Thống đốc bang Minnesota - ông Tim Walz - xác nhận người đàn ông nói trên bị bắn trong bối cảnh chiến dịch trấn áp nhập cư của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được triển khai. Trong khi đó, các nhân chứng cho biết nạn nhân trúng nhiều phát đạn vào ngực và đã được đưa tới bệnh viện.

Khu vực nơi vụ việc xảy ra. Ảnh: Reuters

Các đoạn video ghi lại tại hiện trường cho thấy người đàn ông đang quay phim các đặc vụ liên bang bằng điện thoại và cố gắng hỗ trợ một người khác cũng đang quát sát thì bị một đặc vụ đẩy ngã.

Sau đó, nạn nhân bị xịt hơi cay và khoảng 6 đặc vụ khống chế quật xuống đất, trước khi nhiều tiếng súng vang lên. Những video này không cho thấy người đàn ông có hành vi rút hay chĩa súng.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố cùng ngày, người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Tricia McLaughlin tiết lộ người đàn ông này có 1 khẩu súng với 2 băng đạn và đây là tình huống "phát sinh".

Theo đó, lực lượng chức năng đã nổ súng để “tự vệ” sau khi đối tượng có súng tiếp cận họ và "chống đối quyết liệt". DHS cũng đã công bố bức ảnh về khẩu súng ngắn mà cơ quan này tuyên bố là thuộc về người bị bắn.

Tuy nhiên, ngay sau vụ việc, một đám đông đã tụ tập để phản đối thông tin từ giới chức liên bang.

Người dân Mỹ tham gia biểu tình phản đối các hành động trấn áp người nhập cư. Ảnh: Reuters

Trong diễn biến mới nhất, Thống đốc bang Minnesota Tim Walz cho biết ông đã trao đổi với Nhà Trắng, khẳng định hệ thống tư pháp của bang “phải có tiếng nói cuối cùng” trong vụ việc, do “chính phủ liên bang không đủ tin cậy để tự xử lý cuộc điều tra này.

Thống đốc Walz đồng thời bác bỏ mô tả ban đầu của chính quyền liên bang, gọi các thông tin này là “vô lý” và "không đúng sự thật", từ đó kêu gọi Tổng thống Donald Trump rút hàng nghìn nhân viên nhập cư đã được triển khai dày đặc tại bang Minnesota trong những tuần gần đây.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, cáo buộc thống đốc bang và thị trưởng Minneapolis “kích động nổi dậy” thông qua các phát ngôn của họ.

Vụ nổ súng xảy ra chỉ 1 ngày sau khi hàng nghìn người biểu tình phản đối các hành động trấn áp người nhập cư tại thành phố trong thời tiết giá lạnh, đồng thời kêu gọi lực lượng thực thi pháp luật liên bang rời khỏi Minneapolis.

Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara cho biết nạn nhân là người da trắng, có giấy phép hợp pháp mang theo súng, đồng thời kêu gọi người dân “giữ bình tĩnh và không bạo lực” trước làn sóng phẫn nộ đang gia tăng.

Đây là vụ nổ súng thứ 3 liên quan đến đặc vụ liên bang tại Minneapolis trong tháng 1. Trước đó, ngày 7/1, một công dân Mỹ, 37 tuổi, đã bị một đặc vụ ICE bắn chết và ngày 14/1, một công dân Venezuela bị bắn vào chân trong một vụ bắt giữ bất thành. Các vụ việc liên tiếp đang làm dấy lên tranh cãi gay gắt về hoạt động của lực lượng nhập cư liên bang tại bang Minnesota.

