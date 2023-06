Đã vận chuyển ma túy, còn dùng dao chống trả lực lượng chức năng

Trong tỉnh

Qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An phát hiện đối tượng Hà Văn Mười (SN 1986) trú tại xã Phúc sơn, huyện Anh Sơn vận chuyển số lượng lớn ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua biên giới tỉnh Nghệ An rồi đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ.