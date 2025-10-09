Đã tìm thấy hai nữ sinh mất liên lạc 4 ngày

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 5/10, Công an xã Tuệ Tĩnh nhận được trình báo của gia đình về việc cháu N.T.N.N. (sinh năm 2011, trú tại thôn Đan Tràng, học sinh lớp 8A Trường THCS Đức Chính) cùng bạn là N.T.B.V. (sinh năm 2011, hộ khẩu thường trú tại thôn Yển Vũ, cùng xã) rời nhà đi chơi từ tối 4/10 nhưng không trở về.

Người thân cho biết đã tìm kiếm khắp nơi và cố gắng liên lạc qua điện thoại, song cả hai đều tắt máy. Gia đình cháu V. cũng xác nhận không thể liên lạc được với con dù đã trao đổi với bố cháu hiện sinh sống cùng con tại xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tuệ Tĩnh đã huy động lực lượng rà soát các mối quan hệ của hai em, thu thập thông tin từ bạn bè, đồng thời đăng tải thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội và phối hợp với Công an các địa phương lân cận để xác định hướng di chuyển.

Sau nhiều ngày truy tìm, đến sáng 8/10, lực lượng Công an xã phát hiện hai cháu đang ở trọ trong khu nhà công nhân thuộc xã Thượng Hồng (Hải Phòng). Tổ công tác lập tức phối hợp với Công an xã Thượng Hồng và gia đình đưa hai em về trụ sở để đảm bảo an toàn và làm rõ nguyên nhân sự việc.

Đại diện Công an xã Tuệ Tĩnh cho biết, sức khỏe và tâm lý của hai cháu hiện ổn định. Vụ việc một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của Công an cấp xã trong công tác bảo vệ trẻ em và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng chức năng.

Tác giả: Hùng Minh - Văn Công

Nguồn tin: congly.vn