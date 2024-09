Đã tìm thấy 3 cháu bé bị mất tích ở Kim Sơn, Ninh Bình

Sáng 25/9, trao đổi với phóng viên VOV.VN, Thượng tá Nguyễn Minh Hải - Trưởng Công an huyện Kim Sơn cho biết: "Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến sáng 25/9, chúng tôi đã tìm thấy 3 cháu nhỏ ở khu vực cách nhà bố đẻ các cháu khoảng 100m. Các cháu đều khỏe mạnh".

3 cháu bé được tìm thấy trong tình trạng khỏe mạnh

Trước đó, vào khoảng 20h30 phút ngày 22/9, anh Trần Văn Tuấn (sinh năm 1985, trú tại xóm 12, xã Kim Tân, huyện Kim Sơn) đến Công an xã Kim Tân để trình báo về việc 3 đứa con của anh bị mất tích gồm: Cháu Trần Anh Tú (sinh năm 2013); Trần Thủy Tiên (sinh năm 2017) và Trần Anh Tài (sinh năm 2019).

Các lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể

Cả 3 cháu đi khỏi nhà từ khoảng 9h sáng cùng ngày chưa về, khi đi khỏi nhà, các cháu đi bộ, không đi dép. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.

Theo anh Trần Văn Tuấn, hàng ngày các cháu ở cùng bố và ông bà nội, các cháu vẫn tự do đi chơi ở khu gần nhà và chưa bao giờ đi chơi xa. Vợ anh Tuấn đi làm ăn xa vài năm trở lại đây không liên lạc với gia đình và các con

Công an huyện Kim Sơn họp với các lực lượng

Trước khi các cháu rời khỏi nhà đều không mang theo bất cứ đồ vật gì, các cháu đều không đi dép. Anh Tuấn cho biết, gia đình đã huy động anh em họ hàng đi tìm ở mọi con ngõ trong xóm làng, đồng thời cũng đang tìm kiếm ở các ao, sông ngòi nhưng chưa có kết quả. "Gia đình mong muốn ai phát hiện 3 cháu nhỏ đi lạc ở đâu, xin vui lòng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất!", anh Tuấn nói.

Thượng tá Nguyễn Minh Hải - Trưởng Công an huyện Kim Sơn chỉ đạo các lực lượng

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Hải - Trưởng Công an huyện Kim Sơn, sau khi nhận tin báo Công an huyện Kim Sơn đã đã đến thăm hỏi, động viên và trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm 3 cháu bé tại xóm 12, xã Kim Tân mất tích. Trong đó, Công an huyện Kim Sơn chỉ đạo lực lượng Công an xã Kim Tân huy động lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể, mở rộng phạm vi tìm kiếm, chủ động liên hệ với các xã lân cận, các địa bàn giáp ranh để phối hợp tìm các cháu. Chú trọng nắm bắt tình hình, các yếu tố khác để đảm bảo việc tìm kiếm các cháu bé hiệu quả, an toàn và không bỏ sót. Công an huyện Kim Sơn cũng phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh Ninh Bình để tìm kiếm 3 cháu bé.

Lực lượng chức năng tìm kiếm tại các khu vực như cánh đồng lúa (trước khi tìm thấy 3 cháu bé)



Lực lượng chức năng tìm kiếm dọc các bờ sông, ao hồ quanh nhà; khu vực bến đò, sông Đáy, bãi bồi cạnh đê; khu vực công trường cạnh nhà và các nơi lân cận (trước khi tìm thấy 3 cháu bé).

UBND xã Kim Tân cũng phối hợp với Công an huyện Kim Sơn huy động gần 100 người bao gồm lực lượng Công an huyện Kim Sơn, toàn bộ lực lượng Công an xã, lực lượng an ninh cơ sở mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực như cánh đồng lúa, dọc các bờ sông, ao hồ quanh nhà; khu vực bến đò, sông Đáy, bãi bồi cạnh đê; khu vực công trường cạnh nhà và các nơi lân cận để tìm kiếm 3 cháu bé.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: vov.vn