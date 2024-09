Nghệ An: Người đàn ông mất tích khi đi đánh bắt cá

Theo đó, vào ngày (23/9), anh Vi Văn C. (SN 1998), có hộ khẩu thường trú tại bản Thái Sơn 1, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, đi đánh bắt cá ở sông Giăng.

Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều đập, cầu tràn nước dâng cao.

Tuy nhiên, đến hôm nay vẫn chưa thấy trở về. Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Môn Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng có liên quan cùng gia đình tích cực triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn do nước sông dâng cao, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Hiện phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang được mở rộng.

Tác giả: Gia Đức

Nguồn tin: congly.vn